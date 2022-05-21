Ünlü oyuncu çoban köpeklerinin saldırısına uğradı

Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Reha Özcan, turne için gittiği Burdur'da çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralandığı için yürüyemeyen oyuncunun dün akşam gerçekleşmesi planlanan oyunu da haziran ayına ertelendi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş adlı dizide İclal Aydın ile başrol oynayan Reha Özcan, Bir Garip Orhan Veli oyununun turnesi için gittiği Burdur'da köpeklerin saldırısına uğradı.

560 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir canlı yayın açarak yaşadıklarını anlatan başarılı oyuncu Özcan, köpeklerin bu olayda suçunun olmadığının ısrarla altını çizerek, "Maalesef Burdur turnesine çıktığımız zaman, Burdur'da köpeklerden kaçarken (bizim hatamız köpeklerin hiçbir suçu yok) Orada bir koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık. Çoban köpekleri de sürüyü korumak için bizim üzerimize doğru saldırdılar. Biz de kaçtık. Kaçarken sol ayağımdaki alt baldır yaralandı ve orada travmatik bir şey oluştu. O yüzden yürüyemiyorum. Burdur'da oyunu seyredenler de görmüştür zaten oturduğum yerden oyunu oynamak zorunda kaldım. Fakat canım hala çok yanıyor. O yüzden 20 Mayıs'taki oyunumuzu iptal etmek zorunda kaldık. Daha doğrusu erteledik. Umarım 17 Haziran'da daha sağlıklı şartlarda buluşuruz. Dediğim gibi köpeklerin hiçbir suçu yoktu. Hayvanların alanına biz girdik. Onlar da saldırdılar. Dursaydık belki bir şey yapmazlardı ama aramızda köpek fobisi olan arkadaşlar vardı. Yarma gibiler ama yine de korkuyorlar. Ben de korktum tabii ki... Kaçtık ve bu bizim hatamızdı. Hayvan sevmeyenlerin hemen bu fırsatlardan yararlanmalarını engellemek için yapıyorum bu açıklamayı. Suçlu bizdik. Hayvanların suçu yoktu. Çekimlere devam edebiliyorum. Diziye bir şey olacak diye korkmayın. Tüm geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun yer aldığı Bir Garip Orhan Veli oyununun dün akşam yapılması planlanan gösterimi ise haziran ayına ertelendi.

Reha Özcan'a takipçileri ve arkadaşlarından çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi. .