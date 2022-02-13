Ünlü oyuncu Cemil Özbayer hayatını kaybetti

Pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapan, Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu Cemil Özbayer hayatını kaybetti.

Devlet Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer, 67 yaşında hayatını kaybetti.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta oyuncunun ölümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Birçok ünlü isim, usta oyuncu için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. .