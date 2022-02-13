DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Altın fiyatları düşecek mi? Çıkacak mı? İşte uzman yorumları
Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti
Özgür Özel'den dikkat çeken 'aday' açıklaması
Yunanistan'ın adalar ziyaretine MSB’den tepki
'Yüksek teknolojiye ihtiyacımız var çünkü Bayraktar TB-2 çok tehlikeli'
Burnley - Liverpool maçını canlı izle! CANLI
YKS barajı neden kaldırıldı?
Trabzonspor - Konyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Gönül Dağı son bölüm izle | Gönül Dağı 51. bölümde neler oldu?
Süper Lig puan durumu | 25. hafta Süper Lig maç fikstürü ve puan cetveli
Kılıçdaroğlu'ndan ''28 Şubat'' eleştirilerine yanıt
'Tarih bu fotoğrafı şöyle yazacak!'
Bakan Muş'tan 81 ile KDV talimatı
Ağrı'da yarın okullar tatil mi 14 Şubat? Ağrı hava durumu | Ağrı Valiliği kar tatili açıklaması
Demirtaş'tan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a 'dayanışma mesajı'

TIMETURK / YAŞAM / Ünlü oyuncu Cemil Özbayer hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Cemil Özbayer hayatını kaybetti

Pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapan, Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu Cemil Özbayer hayatını kaybetti.

3 Saat Önce
2022-02-13 12:10:41
Ünlü oyuncu Cemil Özbayer hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer, 67 yaşında hayatını kaybetti.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta oyuncunun ölümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Birçok ünlü isim, usta oyuncu için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş