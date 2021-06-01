Ünlü Müzisyen Batuhan Süleyman Büke Bu Proje İle Çok Ses Getirdi!

Türkiye'de tanınmanın yanı sıra artık dünyada da tanınan bir isim haline gelen Batuhan Süleyman Büke bir müzisyen olarak toplumsal faaliyetlerini sürdürüyor. 15 Kasım 2004 yılında dünyaya gelen ve İzmir doğumlu olan müzisyen 5 yaşındayken piyano ile tanıştı ve piyano çalmaya büyük bir istekle başladı. bu alanda gayret etmekten vazgeçmedi ve bugün hak ettiği noktaya ulaştı.

2018 yılının Temmuz ayında çocukluk isimli bir eser çıkardı. Dünya toplumlarında bu eser büyük ilgi gördü. Özellikle son zamanlarda pandeminin de etkisi ile birlikte en çok dinlenenler listesinde yer aldı ve giderek de ilgi artıyor. 17 yaşına gelen müzisyen pandemi döneminde sağlık çalışanları için özel bir parça oluşturdu ve sağlık çalışanlarına hem moral hem de onların sorunlarını dile getirerek adeta kalpleri fethetti.

Müzisyen Batuhan Süleyman Büke Hislerini Eserlerine Aktarıyor

Ünlü müzisyen Batuhan Süleyman Büke küçük yaşına rağmen sosyal sorumluluk konusunda büyük adımlar attı. İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde pek çok sanatçıdan farkını ortaya koydu. Yer aldığı projeler ve çıkarmış olduğu albümlerle adeta zor durumda olan bireylerin sesi oldu. Hem çocukların yaşadığı sıkıntılara ses olan müzisyen hem de sağlık çalışanlarına moral verecek çalışmalarla büyük bir kitlenin ilgisini topladı. En çok dinlenen eserleri ile başarısını her geçen gün katlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.