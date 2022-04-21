Ünlü Modacı HASAN ALTIN koleksiyonları ile moda dünyasına yeni soluk getirdi

Son günler de bir çok sanatçı isimin tercih ettiği Hasan altın'dan moda dünyasının ezberini bozmaya devam ediyor

Yaptığı bir çok tasarımı bir birin den değerli isimlerin üzerin de görmeye alıştığımız modellerini sahnelerin vazgeçilmez moda trenddi haline gelmeyi başardı yıldız Tilbe, Ebru yaşar, Öykü Gürman, Selen Görgüzel, Seda sayan, Ebru polat, Gizem Özdilli , Zeynep Mansur gibi isimler bunlar dan bazıları genç modacı hasan Altın "işimi seviyorum ve keyifle yapıyorum çocukluğum dan beri bu işin için de Büyüdüm. terzilik den gelen bir alan da bu işin tozunu yutarak büyüyenlerdenim sonrasın da eğitim hayatımı da bu alan da bitirip mesleki hayatıma devam ediyorum Nişantaşı 'da güzel bir Moda evim var kendimi daha çok çalışma alanım da zaman geçirerek daha iyi hissediyorum çok yakında sürpriz projelerim ile karşınız da olacağım" diye Ekledi önünü Orta doğu ve bir çok yabancı isimlerin de duyduğu Genç Türk moda tasarımcısı uzun soluklu bir çalışma ile kendini Yeni yaz Koleksiyonları için hazırlıklarına başladı. .