Ünlü milyarder Bezos'un garip sırrı!

Bir Amerikan web sitesi, dev 'Amazon''şirketinin kurucusu ünlü Amerikalı milyarder Jeff Bezos hakkında garip bir sırrı ortaya çıkardı.. bunun dondurmayla bir ilgisi var!

Amerikan web sitesi The Verge , 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınladığı bir haberde , dev 'Amazon"'şirketinin kurucusu olan ünlü Amerikalı milyarder Jeff Bezos'la ilgili garip sırlardan birini ortaya çıkardı.

Haber sitesi, Bezos'un evinde hafif dondurma yapmak için özel bir makineye sahip olduğunu, dondurma makinesinin ünlü bir uzman şirket tarafından yapıldığını yazdı.

Bezos'un sahibi olduğu dondurma makinesi, sosyal paylaşım sitelerinde alaycı ve komik tepkilere yolaçarken, The Washingtonian dergisi ise ünlü milyardere ait Amazon şirketinin Virginia'daki genel merkezi olan HQ2 binasının tasarımının da, bir dondurma külahını andırdığını yazdı.

Vice dergisi ise attığı tweette, "Koca oğlan Jeff artık dondurma almak için evinden çıkmak zorunda değil” dedi.

Bütün bunlar ciddi bir soruyu gündeme getiriyor; Jeff Bezos diyeti nedir? Kahvaltıda dondurma yiyen, tonlarca McDonald's abur cubur yiyen ve neredeyse her zaman soda içen Warren Buffett gibi tuhaf diyetleri olan başka milyarderler de var. Bezos kahvaltı için dondurma treninde ona katılacak mı, yoksa makineyi özel bir hediye olarak mı tutacak? Bunlar dünyanın cevaplanması gereken sorular.

Amerikan web sitesi The Verge, dondurma makinesi üreticisi CVT Soft Serve'den makineyi Bezos'a teslim eden kişiyle görüşebilir miyiz diye sordu, ancak ne yazık ki şirket ona herhangi bir ayrıntı paylaşamayacağını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.