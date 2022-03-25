Ünlü komedyen Scoey Mitchell hayatını kaybetti

Sitcom'da başrol oynayan ilk siyahi oyuncu olarak tarihe geçen Scoey Mitchell, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikalı ünlü komedyen ve oyuncu Scoey Mitchell, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Scoey Mitchell'in ölüm haberi kardeşi caz piyanisti Billy Mitchell tarafından Facebook'tan duyuruldu. Billy Mitchell, “Mitchell 70'ler ve 80'lerde oyuncu, yazar ve film yönetmeni olarak çok başarılı ve renkli bir kariyere sahipti” dedi.

Mitchell, 1970 yılında ABC'de yayınlanan "Barefoot in the Park" adlı komedi dizisinde rol almış ve bir sitcom'da başrol oynayan ilk siyahi oyuncu olarak Amerikan televizyonculuk tarihine adını yazdırmıştı.

Robert Redford'un yıldızı olduğu 1963 tarihli Tony ödüllü oyundan uyarlanan dizi bir devri değiştirmişti. Ancak dizinin ömrü pek uzun sürmemişti.

Mitchell ayrıca 1960'larda "The Tonight SHow"; "The Ed Sullivan Show" gibi yapımlarda stand-up gösterileri yapmıştı.

Sitcom sonrası CBS'te Rhoda'da rol aldı. Bazı şovlarda konuk olarak boy gösterdi. Özellikle 70 ve 80'li yıllarda oldukça aktif olan Mitchell aynı zaman yazar ve yönetmendi.

Özellikle siyahilerin kamera arkasında ve prodüksiyonda çalışması için gösterdiği çabalarıyla da dikkat çekmişti. Onun sayesinde birçok kapı açılmıştı.

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