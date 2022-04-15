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Ünlü işletmeci Aşkın Kaan Güley den İtalyan mutfağı rüzgarı Sensus wine & food zincirleri ile
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Ünlü işletmeci Aşkın Kaan Güley den İtalyan mutfağı rüzgarı Sensus wine & food zincirleri ile

Türkiye de her geçen gün büyüyen yeme içme sektörüne son zamanlar da dünya mutfağı daha aktif hale gelirken

22 Dakika Önce
2022-04-15 22:19:29
Ünlü işletmeci Aşkın Kaan Güley den İtalyan mutfağı rüzgarı Sensus wine & food zincirleri ile

Bu alan da başarılı ekibi ve farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Aşkın Kaan Güley İstanbul Boğazının ortasın da muhteşem lezzetlere sahip olan işletmeciliğini yaptığı Sensus wine & food markası adı altın da ülkemize gelen bir çok yabancı turistlerin uğrak yeri haline getirmeyi başardı aynı zaman da iyi bir şarap Tadımcısı olduğu gibi bu alan da 12 yıllık bir tecrübesi bulunmak da Mutfakların da daha çok İtalyan lezzetleri hakimken iyi bir aşçı olduğunu da söyleye biliriz ‘' Bugüne kadar biz işletmemiz gereği öncelikle misafirlerimizin memnuniyetine önem veriyoruz yeme içme kültürü ülkemiz de çok daha ileri Seviyeler de kültürel zenginliğe sahipken bizim çizgimiz hem gerek ülkemizi ziyaret eden Turistlerimizi gerek kendi halkımızı dünya müziklerini sergilediğimiz sadece yemek Değil kendilerini ruhen de doymaları için canlı bir sanat akşamları Düzenliyoruz kendilerini her lezzetin ülkemiz de de Aktif bir şekil de yer aldığını gösteren bir hizmette sahibiz deneyimli ekip arkadaşlarımla birlik de ülkemizi de ki gastronomi alanın ne kadar ileri olduğunu verdiğimiz hizmet ile gösteriyoruz ‘' Türkiye genelin de 22 otel ve 6 sensus wine & food şubesi ile türkiyenin en büyük yerli Otel zinciridir .

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