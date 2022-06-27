Ünlü iş insanı ve youtuber Leo Yılmaz engelli bireylere forma hediye etti.
Özellikle yaptığı yardımlarla Türkiye'de ve Kanada‘da tanınmaya başlamış ve kısa sürede yaptığı projede binlerce insanı etkilemiştir.
2022-06-27 11:43:20
Kanada'da yaşadığı süreçte adından sıkça söz ettiren Leo Yılmaz Ciyayi Kanada'da kötü şartlar altında çalışan Türk öğrencilere‘de yardım da bulunmuştur .
Şimdilerde sosyal sorumluluk projeleri yapan Leo Yılmaz Ciyayi en sonki projesinde kanada'dan gelip doğuda ‘ki engelli bireyler ve şehit ailelerine beşiktaş forması hediye etti gözyaşlarını tutamayan ciyayi şunları belirtti “Sadece o gözlerde ki gülümsemeyi görmek bana yetti “
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