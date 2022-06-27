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TIMETURK / YAŞAM / Ünlü iş insanı ve youtuber Leo Yılmaz engelli bireylere forma hediye etti.

Ünlü iş insanı ve youtuber Leo Yılmaz engelli bireylere forma hediye etti.

Özellikle yaptığı yardımlarla Türkiye'de ve Kanada‘da tanınmaya başlamış ve kısa sürede yaptığı projede binlerce insanı etkilemiştir.

2 Saat Önce
2022-06-27 11:43:20
Ünlü iş insanı ve youtuber Leo Yılmaz engelli bireylere forma hediye etti.

Kanada'da yaşadığı süreçte adından sıkça söz ettiren Leo Yılmaz Ciyayi Kanada'da kötü şartlar altında çalışan Türk öğrencilere‘de yardım da bulunmuştur .

Şimdilerde sosyal sorumluluk projeleri yapan Leo Yılmaz Ciyayi en sonki projesinde kanada'dan gelip doğuda ‘ki engelli bireyler ve şehit ailelerine beşiktaş forması hediye etti gözyaşlarını tutamayan ciyayi şunları belirtti “Sadece o gözlerde ki gülümsemeyi görmek bana yetti “

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