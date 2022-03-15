Ünlü İş adamı Yusuf Can Güçtekin Fenerbahçe tesislerinde futbolculara yaptığı yemeğin gururunu yaşıyor

Güçtekin Fenerbahçe futbolcularıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk ve onur olduğunu dile getirerek buralara gelene kadar çok çalıştığını ve hayallerinin peşinden koştuğunu vurguluyor her şeye rağmen pes etmeden hizmetini çok daha yükseltmenin yollarını aramakla meşgul olup sadece.