Ünlü iş adamı Muhammed Ali Acarzade Oneproglobal Türkiye temsilcilisi oldu!

Muhammed Ali Acarzade yaptığı işbirlikleri ile büyük yankı yaratırken, şimdide Dubai ‘nin ve Avrupa’nın en büyük şirketleri arasında yer alan Oneproglobal ‘ın Türkiye temsilciliğini alarak başarılarına bir yenisini daha kattı.

1 Eylül'de tüm imzalar atıldı.

Toplantıda yapılan konuşmada açıklamada bulunan Acarzade “Oneproglobal ile birlikte güzel işlere imza atıcağımızı inanıyoruz. Hayırlısı ile imzalar atıldı. Bizi Dubai'de çok güzel ağırladılar, çok teşekkür ederiz. Büyük projeler yapmaya devam edicez, herkes için hayırlısı olsun“ ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali Acarzade kimdir ?

Muhammed Ali Acarzade, Acarzade Group Ceo'su, Oneproglobal Türkiye Temscilcisi'dir.

2021 yılında demir çelik ihracatını %73 artırarak hedef pazarlarına Amerika'yı da eklediklerini açıklamıştır. Türk demir çeliğine en büyük talebin Amerika'dan geldiğini dile getirmiştir. Hem iş dünyasının hemde medya dünyasının yakından tanıdığı başarılı iş adamı, bu günü kadar bir çok haber sitesine verdiği röportajlar ile de dikkatleri üzerine çekmiştir.