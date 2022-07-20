Ünlü iş adamı Bahtiyar Kaya‘dan duygulandıran kareler!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme gelen sosyal sorumluluk projesine yaptığı desteklerle tanınan Bahtiyar kaya şimdilerde yepyeni bir sosyal sorumluluk projesine hazırlandıklarını duyurdu .

Fanatik bir beşiktaşlı olan bahtiyar kaya yaptığı her sosyal sorumluluk projesinde beşiktaşı temsil etmeye devam ediyor

Haftalar önce yaptıkları projede şehit aileleri , zihinsel ve fiziksel engelli bireylere destek olup forma hediye etmişlerdi . verdiği röpörtajda “ hepimiz insanız hayatta bizi birilerinin bir vesileyle mutlu etmesi ve destek olması gerek bizde bu ilkeyle yola çıktık ve şehir şehir gezmekteyiz yakında tüm ülkeyi gezicez o gülen yüzler bizleri mutlu ediyor “ sözlerini kullandı .

Buna ek olarak arkadaşlarıyla bu projelere tam gaz devam ediceğini iletti herşey insalar ve beşiktaş için diyerek sözlerini bitirdi .