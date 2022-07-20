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TIMETURK / YAŞAM / Ünlü iş adamı Bahtiyar Kaya‘dan duygulandıran kareler!

Ünlü iş adamı Bahtiyar Kaya‘dan duygulandıran kareler!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme gelen sosyal sorumluluk projesine yaptığı desteklerle tanınan Bahtiyar kaya şimdilerde yepyeni bir sosyal sorumluluk projesine hazırlandıklarını duyurdu .

51 Dakika Önce
2022-07-20 20:02:07
Ünlü iş adamı Bahtiyar Kaya‘dan duygulandıran kareler!

Fanatik bir beşiktaşlı olan bahtiyar kaya yaptığı her sosyal sorumluluk projesinde beşiktaşı temsil etmeye devam ediyor

Haftalar önce yaptıkları projede şehit aileleri , zihinsel ve fiziksel engelli bireylere destek olup forma hediye etmişlerdi . verdiği röpörtajda “ hepimiz insanız hayatta bizi birilerinin bir vesileyle mutlu etmesi ve destek olması gerek bizde bu ilkeyle yola çıktık ve şehir şehir gezmekteyiz yakında tüm ülkeyi gezicez o gülen yüzler bizleri mutlu ediyor “ sözlerini kullandı .

Buna ek olarak arkadaşlarıyla bu projelere tam gaz devam ediceğini iletti herşey insalar ve beşiktaş için diyerek sözlerini bitirdi .

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