Ünlü iş adamı Bahtiyar Kaya‘dan duygulandıran kareler!
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme gelen sosyal sorumluluk projesine yaptığı desteklerle tanınan Bahtiyar kaya şimdilerde yepyeni bir sosyal sorumluluk projesine hazırlandıklarını duyurdu .
2022-07-20 20:02:07
Fanatik bir beşiktaşlı olan bahtiyar kaya yaptığı her sosyal sorumluluk projesinde beşiktaşı temsil etmeye devam ediyor
Haftalar önce yaptıkları projede şehit aileleri , zihinsel ve fiziksel engelli bireylere destek olup forma hediye etmişlerdi . verdiği röpörtajda “ hepimiz insanız hayatta bizi birilerinin bir vesileyle mutlu etmesi ve destek olması gerek bizde bu ilkeyle yola çıktık ve şehir şehir gezmekteyiz yakında tüm ülkeyi gezicez o gülen yüzler bizleri mutlu ediyor “ sözlerini kullandı .
Buna ek olarak arkadaşlarıyla bu projelere tam gaz devam ediceğini iletti herşey insalar ve beşiktaş için diyerek sözlerini bitirdi .
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