Ünlü Influencer Gökçe Güreşçi “Yıldız Olmanın Yolu Artık Dijital Platformlardan Geçiyor”

Ablası Tuğçe ile birlikte yarattıkları markaları ile ülkede modaya yön veren isimlerden biri olan Gökçe Güreşçi, oyunculuk dersleri almaya başladı.

Bu alanda kariyer hedefi olduğunu söyleyen Güreşçi, ilk işini dijital platformlarda yapmak istediğini söyledi. Bu konuda sorulan sorulara da “Şimdiye kadar ablamın kariyeri için ona destek oldum. Ama artık kendi hayallerimin peşinden gitmememin vakti geldi. Oyunculuk derslerim başarılı bir şekilde ilerliyor. Günümüzde dizi sektörü oyuncular ve çalışanlar açısından oldukça zorlayıcı. Ama dijital platformlara yapılan işler genelde daha fleksibil olarak çekiliyor. Stres ve iş yoğunluğu açısından daha rahat çalışma ortamına sahip. Hem yıldız olmanın yolu artık dijital platformlardan geçiyor. O nedenle ilk işimi dijital platformlarda yapmak istiyorum.” Diyerek açıklama getirdi.

Bu konuda tam yeterli olduğuna inanmadan çekimlere başlamayacağını ifade eden Gökçe Güreşçi, “Kendimi yetiştirmek için çok çalışıyorum. Oyunculuk, şan ve drama dersleri alıyorum. Pandemi döneminde yoğunlaşan işlere rağmen bunlar için de vakit ayırmaya çalıştım. Öyle ki bazen 24 saat bana yeterli gelmedi. Keşke zaman bu kadar hızlı akmasa dediğim günler çok oldu. Ama kendimi oyunculuk alanında tam yeterli görmediğim sürece herhangi bir projeye başlamam söz konusu bile olamaz.” Şeklindeki sözleri ile kariyerine tam donanımlı olarak başlamak istediğini ifade etti.

Gelen proje tekliflerine henüz evet demediğini ama çok güzel projeler geldiğini söyleyen Gökçe Güreşçi, “Bazen öyle güzel teklifler geliyor ki hayır demekte zorlanıyorum. Ama derslerim tamamlanmadığı sürece bu projelerde istediğim performansı sergilemem çok zor olur. O nedenle çalışmalarımı daha da hızlandırdım. Ablam da bana bu konuda çok yardımcı oluyor. Aile dayanışması her zaman en büyük yardımcım oldu; olmaya da devam edecek. İnşallah hocalarım sayesinde en kısa zamanda istediğim düzeye gelirim ve gelen harika teklifleri değerlendirmeye başlarım.” Diyerek kariyerine emin adımlar atarak başlangıç yapacağını dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.