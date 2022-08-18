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TIMETURK / YAŞAM / Ünlü güzellik koçu Irmak Muştu uyarılarda bulundu

Ünlü güzellik koçu Irmak Muştu uyarılarda bulundu

Ünlü güzellik koçu Irmak Muştu uyardı.

2 Saat Önce
2022-08-18 15:56:36
Ünlü güzellik koçu Irmak Muştu uyarılarda bulundu

Kalıcı makyaj diyince akla ilk gelen isimlerden olan başarılı ırmak muştu kalıcı makyajın yeteri kadar önemsenmediği söyledi.Kullanılan materyaller sterilizasyon özellikle organik pigmentler tercih edilmesi teknik gibi birçok püf noktası olduğunu söyleyen ırmak muştu yapılan yanlış işlemlerin düzeltmesinin hem maliyetli hem zahmetli olduğunu söylersek bu konuda herkesin daha dikkatli ve bilinçli olup profesyonel yerleri tercih etmesi gerektiğini belirtti

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