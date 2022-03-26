Ünlü davulcu ve vokalist otel odasında ölü bulundu

Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins yaşamını yitirdiDünyaca ünlü rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu ve vokalisti Taylor Hawkins'in hayatını kaybettiği açıklandı. Hawkins’in Kolombiya’da kaldığı otel odasında ölü bulunduğu belirtildi.

Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu ve vokalisti Taylor Hawkins'in yaşamını yitirdiği duyuruldu. 50 yaşındaki sanatçının ölüm nedeni açıklanmazken, ölümün "trajik ve zamansız bir kayıp" olduğu belirtildi.

Grubun Güney Amerika'da turnede olduğu ve pazar günü Arjantin'deki San Isidro'da sahneye çıktığı ve cuma gecesi de Kolombiya'da sahneye almasının planlandığı belirtildi.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Foo Fighters'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Müzikal ruhu ve bulaşıcı gülümsemesini sonsuza dek bizimle yaşayacak” denildi. Hawkins'in Kolombiya'da kaldığı otel odasında ölü bulunduğu belirtildi.

Twitter üzerinden paylaşılan açıklamada, “Kalbimiz eşi, çocukları ve ailesiyle ve bu tahmin bile edilemez zor zamanlarda ailesinin mahremiyete önem vermenizi rica ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Foo Fighters'ın kurucusu Dave Grohl ise kariyerinde ikinci kez bir müzik grubundaki arkadaşının kaybını yaşadı. Grohl, 1994'te intihar eden Kurt Cobain ile birlikte Nirvana'da görev alıyordu.

Taylor Hawkins kimdir?

Oliver Taylor Hawkins 17 Şubat 1972 doğumlu Amerikalı müzisyendir.

Taylor Hawkins, California, Laguna Beach'te büyüdü. Hawkins'in bir erkek kardeşi ve bir kız kardeşi vardır. Orange County merkezli grup Sylvia'dan (daha sonra ANYONE olarak ortaya çıktı) ayrıldıktan sonra, Sass Jordan'ın davulcusu olarak katıldı. Alanis Morissette için davulcusu olabilmek için gruptan için ayrıldı.

Foo Fighters grubunda da davulcu olarak sahne aldı. .