Ünlü Bulgar Model Djuliana Gani; “Türkiye’yi Çok Seviyorum”

Dünyaca ünlü Bulgar model Djuliana Gani, Türkiye’ye duyduğu sevgiye ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

İnstagram üzerinden yaptığı cüretkâr fotoğraf paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren güzel modelin, Türkiye'den birçok takipçisi bulunuyor. Türkiye ve Türk insanı hakkında oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulunun Bulgar model Djuliana Gani açıklamalarında; “Türkiye'yi çok seviyorum. Her tarafı doğal güzelliklerle sarılı. Türkiye hakkında araştırma yaptıkça yeni şeyler öğreniyorum ve öğrendikçe hayranlığım bir kat daha artıyor.” ifadelerine yer verdi.

“Türk İnsanı Çok Sıcakkanlı”

Gerçek bir Türkiye ve Türk hayranı olan Bulgar model Djuliana Gani, açıklamalarında Türk insanına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. “Türk insanı çok sıcak kanlı. Çok hızlı iletişim kurabilip, çok hızlı samimi olabiliyor. Bizim kültürümüzde aynen bu şekilde. Bizler de çok çabuk samimi olabiliyoruz ve ayrıca misafirperverlik açısından da Türk insanı, Bulgar insanına oldukça fazla benziyor. “ şeklinde açıklamalarda bulunan ünlü model Djuliana Gani, her iki kültürün ortak özelliklerine değindi.

“İstanbul Dünyanın En Güzel Şehirlerinden Biri”

Ayrıca Türkiye'de en çok sevdiği şehirler ve bölgeler hakkında da açıklama yapan güzel model Djuliana Gani; “İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. İstanbul hakkında araştırma yaparken çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu öğrendim. Ayrıca öylesine tarihi bir şehir ki hemen her noktasında tarihi önemi olan bir yapıya ya da esere rastlamak mümkün. Tarihi ve kültürel dokuları olan yapıları çok seviyorum ve onları incelemek bana muhteşem bir haz veriyor.” İfadeleriyle İstanbul'a beslediği hayranlığı dile getirdi.

“Türkiye'de Yaz Aylarını Değerlendirmek İçin Birçok Alternatif Var”

Türkiye'nin yaz turizmi olanakları açısından da oldukça gelişmiş seçenekler sunduğunun üzerinde duran Bulgar model Djuliana Gani açıklamalarında; “Türkiye'de yaz aylarını değerlendirmek için birçok alternatif var. Üstelik neredeyse tüm seçenekler eşsiz bir doğaya sahip. Tertemiz sular, muhteşem güneşi ve modern olanaklarıyla Türkiye'nin yaz mekanları gerçekten harika diyebilirim. Yaz aylarında güneşlenmek, dinlenmek ve keyifle yazın sıcaklığını Türkiye'de hissetmek mümkün. Üstelik tabiat harikası Ege koyları, doğayla bütünleşmek için mükemmel bir seçenek.” şeklinde sözlere yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.