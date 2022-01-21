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TIMETURK / YAŞAM / Ünlü Amerikalı rock şarkıcısı Meat Loaf hayatını kaybetti

Ünlü Amerikalı rock şarkıcısı Meat Loaf hayatını kaybetti

Grammy ödüllü Amerikalı rock şarkıcısı ve aktör Meat Loaf, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

18 Dakika Önce
2022-01-21 12:48:54
Ünlü Amerikalı rock şarkıcısı Meat Loaf hayatını kaybetti

Ailesi, ünlü şarkıcının ölümünü Meat Loaf'un resmi Facebook hesabından açıkladı.

Açıklamada, "Birçoğunuz için (Meat Loaf'un) ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve böylesine ilham verici bir sanatçı ve güzel bir adamı kaybetmenin bu acı döneminden geçerken, tüm sevgi ve desteğe gerçekten minnettarız." ifadesine yer verildi.

Öte yandan asıl ismi "Marvin Lee Aday" olan şarkıcının ölüm nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

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Meat Loaf'un astım ve kalp ritim bozukluğu olduğu biliniyordu.

Ünlü şarkıcı, dünya çapında 40 milyondan fazla satan “Bat Out of Hell” albümüne ve “Paradise by the Dashboard Light” ile “Two Out of Three Ain” şarkılarına imza atmıştı.

"The Rocky Horror Picture Show" ve "Fight Club" filmlerinde de oynayan Meat Loaf, "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)" şarkısıyla Grammy ödülü kazanmıştı. .

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