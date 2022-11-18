Umut İşler, yazılım öğrenmek isteyenlere tavsiyelerde bulundu

Yazılım Uzmanı Umut İşler, yazılım öğrenmek isteyenlere çeşitli tavsiyelerde bulundu. “Öncelikle neden yazılım öğrenmek istediğinizi belirlemelisiniz. Yani bir web sitesi mi kurmak istiyorsunuz yoksa oyun geliştirmek mi hedefiniz; bunu belirlemeli ve buna uygun bir çalışma başlatmalısınız.” sözleriyle yazılım öğrenmek isteyen kişilerin ne yapmaları gerektiği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Umut İşler, “Yazılım öğrenmek için sistemli bir çalışma içerisinde olmalısınız. Ne yapmak istediğinizi bilmeniz, planlı bir çalışma ile yazılımı efektif bir şekilde öğrenmenizi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra yapmak istediğiniz şeye yönelik hangi programlama dili ön plana çıkıyorsa o programlama dilini öğrenmek için eğitimlere katılmalısınız. Artık ücretsiz eğitimlerin sayısı öncekine göre çok daha fazla. Bu nedenle ücretsiz eğitimlerle, ilgili programlama dilini çok iyi öğrenebilir, yapmak istediğiniz şeyleri gerçekleştirebilecek yeterliliğe sahip olabilirsiniz.” ifadelerinde bulundu.

Yazılımı Neden Öğrenmek İstediğinizi Belirlemelisiniz

Yazılım öğrenmek isteyenlere tavsiyelerde bulunan genç girişimci Umut İşler, konuyla ilgili açıklamalarında çeşitli konuların vurgusunu yaptı: “Yazılımı neden öğrenmek istiyorum, her şeyden önce kendinize bu soruyu sormalısınız. Aksi halde süreci planlamanız zorlaşacaktır. Yazılımı bir web sitesi kurmak için mi öğrenmek istiyorsunuz? Ya da oyun geliştirmek gibi bir hayaliniz mi var? Bu soruları cevapladığınız takdirde, sürecin geri kalanını nasıl planlamanız gerektiğini de anlayacaksınız. Hedefinizi gerçekleştirebilmek için hangi programlama dilini öğrenmeniz gerekiyorsa o programlama diline odaklanmalısınız. Elbette süreç içerisinde her zaman başarıyı hedeflemeli, önünüze çıkan engellere aldanıp pes etmemelisiniz. Başarı, kendine inanan kişilerin yaptıkları çalışmalarla birlikte geliyor.”

İlgili Programlama Dilini Öğrenmek için Eğitimlere Katılmalısınız

Programlama dilini öğrenmenin yazılım için temel oluşturduğunu belirten Umut İşler, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Yazılımda temel olan programlama dilidir. Programlama dilini bilmeden kod yazamazsınız. Bu nedenle mutlaka hangi programlama dilini öğrenmeniz gerekiyorsa ona yönelin. Ücretsiz eğitimlerin sayısı bir hayli fazla. Ücretsiz eğitimlere katılabilir, çok daha fazla gelişmek istiyorsanız ücretli eğitimler de satın alabilirsiniz. Her şey istemekle başladığı için kendinizi gerçekten yazılım konusunda geliştirmek istiyorsanız pes etmeden yolunuza devam etmelisiniz.” .