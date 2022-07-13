Uluslararası Doğrudan Yatırım Akımında Artış Bekleniyor

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nda yayınlanmış olan Dünya Yatırım Raporu’na göre 2020 yılında uluslararası doğrudan yatırım rakamlarında %35’lik bir düşüş yaşandı.

Salgının başladığı dönem olan 2020 yılı içerisinde bu düşüş Türkiye için %15 seviyesinde kaldı. 2021 yılında ise Türkiye'de uluslararası doğrudan yatırım miktarı %79'luk bir artış gösterdi ve 14 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dünya genelindeki artış ise %64 olarak gerçekleşti. Uluslararası doğrudan yatırım miktarları konusunda en çok artış gösteren sektörler sanayi, hizmet ve tarım sektörleri oldu. Bu sektörleri gayrimenkul alımları takip etti. Uluslararası doğrudan yatırım miktarlarındaki artışın önümüzdeki yıllarda yükselmesi bekleniyor.

2002 ve 2019 yılları arası göz önünde bulundurulduğunda, doğrudan yabancı yatırımların 15 milyar dolar seviyelerinden 212 milyar dolar seviyelerine geldiği görülüyor. Yaşanan bu yabancı yatırım akımının ekonominin gelişmesi konusunda da önemli katkıları var. Yabancı yatırımların artmasındaki en önemli nedenlerden biri de Türkiye'de sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi. Almanya merkezli BergischesBauTeam (BBT) isimli inşaat şirketinin sahibi olan Okhan Müjde de, 2022 yılı içerisinde Türkiye'de yatırım yapan isimlerden.

EN ÇOK ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM HOLLANDA'DAN GELİYOR

2002-2019 yılları arasına bakıldığı zaman Türkiye'ye en fazla uluslararası doğrudan yatırım yapan ülkelerin başında %15.7 ile geliyordu. Yine aynı dönem için uluslararası doğrudan yatırımların kaynağı olarak ABD %7.7 iken, Körfez Ülkeleri %6.8 ve İngiltere ise %6.6'lık dilimi oluşturuyordu. Fakat 2022 yılına gelindiği zaman bu sıralama ve sıralamada yer alan ülkelerin yüzdelik dilimleri değişti.

2022 yılının Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı Yatırım ofisi tarafından yapılan açıklamada Asya ülkelerinden gelen uluslararası doğrudan yatırımının %23, Amerika kıtası ülkelerinden gelen uluslararası doğrudan yatırımın ise %16 oranında olduğu belirtildi. Ülke bazlı olarak bakıldığında İngiltere %19'luk yatırım ile ilk sırada, ABD %16'lık yatırım ile ikinci sırada, Hollanda ise %13'lük yatırım ile üçüncü sırada yer aldı. Uluslararası doğrudan yatırım konusunda en çok artış gösteren ülkelerin ise Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, İsviçre, Japonya ve Katar olduğu açıklandı.

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMIN EN ÇOK YOĞUNLAŞTIĞI ALAN SİGORTA VE FİNANS

2016-2020 yılları arasına bakıldığı zaman finans ve sigorta sektörü %34'lük bir pay ile uluslararası doğrudan yatırımın zirvesinde bulunurken, bu sektörü %24.1 ile imalat sektörü takip etmişti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından açıklanan 2021 yılı verilerine göre en çok yatırım alan sektör %44 ile toptan ve perakende ticaret sektörü. Bu sektörü %23,7 ile imalat sektörü takip ederken, listenin üçüncü sırasında ise %12,5 ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü yer alıyor. Yine aynı açıklamada 2021 yılında dünya genelinde 2020 yılında uluslararası doğrudan yatırımda artış %77 iken, Türkiye'de bu artışın %81 olarak kaydedildiği ifade edildi. 2021 yılında Türkiye'ye gelen uluslararası yatırım miktarının 14,2 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

2021 yılı verilerine bakıldığı zaman inşaat sektörüne gelen uluslararası doğrudan yatırımın %3,2'lik bir orana sahip olduğu görülüyor. Bu rakamın 2022 yılı içerisinde artış göstereceğine dair beklentiler mevcut. Güvenilirlik ve kalite gibi misyonları ile dikkat çeken BergischesBauTeam şirketinin sahibi Okhan Müjde de 2022 yılı içerisinde Türkiye'de yatırım yapacak isimler arasında yer alıyor. .