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TIMETURK / YAŞAM / Uluer ve Duyan ailelerinin mutlu günü

Uluer ve Duyan ailelerinin mutlu günü

Nevşehir’in değerli iş insanlarından merhum Halil Uluer ve eşi merhume Fatma Uluer’in kıymetli evlatları Meryem Nur Uluer ile Mardinli değerli iş insanı Abdullah Duyan ve eşi Gülsüm Duyan’ın kıymetli evlatları Fuat Duyan, Sheraton Ankara otelde muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi.

36 Dakika Önce
2022-05-21 16:03:02
Uluer ve Duyan ailelerinin mutlu günü

Sanat, siyaset ve iş dünyası gibi birçok camiadan seçkin konuklar düğüne katıldı. Dünya'nın çeşitli ülkeleri ülkelerinden de birçok isim genç çiftin nikahına şahitlik etti.

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Muhteşem düğünde sahne alan başarılı sanatçı Alişan performansıyla beğeni topladı.

Sri Lanka Fahri Başkonsolosu Uluer Group Yön. Kur. Bşk. Mahmut Sami Uluer “Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. .

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