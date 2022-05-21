Uluer ve Duyan ailelerinin mutlu günü

Nevşehir’in değerli iş insanlarından merhum Halil Uluer ve eşi merhume Fatma Uluer’in kıymetli evlatları Meryem Nur Uluer ile Mardinli değerli iş insanı Abdullah Duyan ve eşi Gülsüm Duyan’ın kıymetli evlatları Fuat Duyan, Sheraton Ankara otelde muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi.