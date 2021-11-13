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Ülke genelindeki 112 acil çağrı merkezleri 89 milyon çağrıyı yanıtladı
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TIMETURK / YAŞAM / Ülke genelindeki 112 acil çağrı merkezleri 89 milyon çağrıyı yanıtladı

Ülke genelindeki 112 acil çağrı merkezleri 89 milyon çağrıyı yanıtladı

Türkiye genelinde yaygınlaştırılan 112 acil çağrı merkezleri, bu yıl kasım ayına kadar 89 milyon çağrıya yanıt verdi.

1 Saat Önce
2021-11-13 22:57:16
Ülke genelindeki 112 acil çağrı merkezleri 89 milyon çağrıyı yanıtladı

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır, acil çağrı merkezlerine ilişkin bilgi verdi.

Acil çağrı hatlarının tek numara altında birleştirilmesine yönelik çalışmaları anlatan Bahadır, haziran sonunda 81 ilde acil çağrı merkezlerinin hayata geçirildiğini belirtti.

112 acil hattına mobil ve sabit hatlardan ücretsiz bağlanıldığını, acil çağrı merkezlerini arayanların konumunun otomatik belirlendiğini dile getiren Bahadır, şu bilgileri paylaştı:

"4 dilde hizmet verilmekte, engelli vatandaşlarımız için Engelsiz 112 uygulamasıyla işitme dili bilen personelimiz aracılığıyla çağrı hizmeti verilmektedir. e-Çağrı hizmetiyle, kaza yapan araçlara otomatik bağlanarak kazazedelere yardım hizmeti ulaştırılabilmektedir. 2020 yılında 53 ilimizde faaliyette olan acil çağrı merkezleri 88 milyon, 2021 yılı kasım ayında 81 ilimiz aktifken toplam 89 milyon çağrı karşılanmıştır. Bu yıl içinde Almanca, İngilizce, Arapça ve Rusça toplam 35 bin çağrı karşılanmıştır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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