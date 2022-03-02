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Ukraynalı iki futbolcu, saldırılarda hayatını kaybetti

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ile Dmytro Martynenko'nun Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

2 Saat Önce
2022-03-02 10:11:50
Ukraynalı iki futbolcu, saldırılarda hayatını kaybetti

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) Organizasyonu'unn sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karpaty Lviv'in genç takımında forma giyen 21 yaşındaki Sapylo ile amatör lig ekiplerinden Gostomel'in oyuncusu 25 yaşındaki Martynenko'nun, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında vefat ettiği belirtildi.

Futbol camiasında ilk can kayıplarının gerçekleştiğinin kaydedildiği açıklamada, Ukraynalı futbolcuların ailelerine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Martynenko, Rus güçlerinin yaşadığı apartmana düzenlediği bombalı saldırı sırasında, direniş birliklerine katılan Sapylo ise Kiev yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti. .

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