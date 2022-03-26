Ugur Sofunun hayatı film oluyor

Almanya’da yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Uğur Sofu kısa dönem önce Instagram hesabında atmış olduğu postla hayatının sinema filmine alındığını açıkladı.

Filmin içeriğini ve detaylarını çok gizli tutan Uğur Sofu geçtiğimiz günlerde yine güzel bir single çıkararak dinleyicilerini mest etmiştir. Filmi ile ilgili yapılmak istenen röportajlara şu anda sıcak bakmadığını söyleyen Uğur Sofu gerekli açıklamaların ve bildirimlerin zamanı geldiğinde tüm kamuoyu ile paylaşılacağını söyleyerek büyük merak uyandırdı. Mayıs ayında Türkiye'de olması beklenen Uğur Sofu'nun filmi ile ilgili görüşmeler yapması bekleniyor. Instagram üzerinden atmış olduğu posta dayanarak ünlü yönetmen Barış Eren ile çalışılacağını sinyalini veren Uğur Sofu bir ilk daha gerçekleştirerek 8 Nisan'da büyük bir Online konser vermeye hazırlanıyor. .