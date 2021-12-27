DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Yerli otomobil TOGG'un fabrikasından heyecanlandıran görüntü
Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü Yılına SANKO İmzası
SEDDK'den kefalet senetleri açıklaması
İstanbul'da boş ofislerin dönüştürülmesiyle 200 bin konut arzı sağlanabilir
Çevre kirliliği ortadan kalkıyor yerine yeni yeşil alanlar yapılıyor
Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı
Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin 'ilham verenler' listesinin başında
Selçuk Geçer kimdir? Ekonomist Selçuk Geçer hakkında neden suç duyurusunda bulunuldu?
BDDK o isimler hakkında suç duyurusunda bulundu!
BDDK’dan ünlü ekonomistler hakkında suç duyurusu
Burhanettin Bulut kimdir? Burhanettin Bulut nereli kaç yaşında?
Güldem Atabay kimdir? Güldem Atabay ne iş yapıyor?
İran Devrim Muhafızları sitesinden ‘skandal’ paylaşım
Kraliçe Elizabeth'e tehdit videosu: Onu öldüreceğim!

TIMETURK / YAŞAM / Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin 'ilham verenler' listesinin başında

Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin 'ilham verenler' listesinin başında

Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 için hazırladığı ilham veren olaylar listesinin ilk sırasında Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye yer verildi.

36 Dakika Önce
2021-12-27 15:08:48
Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin 'ilham verenler' listesinin başında

AB Komisyonunun sosyal medya hesabında paylaşılan listede, 2021'in tüm zorluklara rağmen dayanışma, liyakat ve umut içeren ilham verici hikayelere de sahne olduğu belirtildi. Türk Telekom

AB için 2021'in ilham veren hikayelerinde ilk sırada "bilimin gücü" başlığıyla Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer verildi.

Şahin ve Türeci'nin Kovid-19 aşısını geliştirerek milyonlarca kişinin hayatını kurtardıkları için Liyakat Nişanı ile ödüllendirildikleri hatırlatılarak, "Herkes için ilham verici." ifadesi kullanıldı.

AB'nin listesinde ikinci sırada "dayanışmanın gücü" başlığıyla 350 milyon doz aşının AB ülkelerince COVAX programı aracılığıyla düşük ve orta gelirli ülkelerle paylaşılması gösterildi. Üçüncü sırada "fikirlerin gücü" başlığıyla Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın başlatılmasına yer verildi.

Listede ayrıca yeşil dönüşüme dikkati çekmek için Avrupa'yı dolaşan tren, Erasmus+ programının 35. yılı dolayısıyla 2 avroluk bozuk paranın yeni tasarımı, İtalyan sporcu Beatrice Vio'nun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanması ile 2 yeni Galileo uydusunun uzaya gönderilmesi sıralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş