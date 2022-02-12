Uğur Öztürk Kimdir? Uğur Öztürk’ün Kariyer Hayatı

Vatanmed adlı saç ekim merkezinin kurucusu Uğur Öztürk, saç ekimi kapsamında önemli çalışmalarda bulunmaktadır.

20 yıldır sağlık sektöründe yer alan Öztürk, sektörü yakından takip etmekte ve yaşanan gelişmelere göre kendisini ve kliniğini geliştirmektedir. Peki Uğur Öztürk kimdir, kişisel hayatı ve kariyeri hakkında ön plana çıkan detaylar nelerdir?

İstanbul'da Dünyaya Geldi

Sağlık sektöründe faaliyetlerde bulunan Uğur Öztürk, 31 Aralık 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oldukça genç bir yaşta Vatanmed adlı saç ekim kliniğini kurmuş ve gerçekleştirmiş olduğu saç ekim uygulamaları ile ön plana çıkmıştır. Sektörü yakından takip eden Öztürk, bu sayede başarı oranı yüksek saç ekim uygulamalarının yapılmasını sağlamaktadır.

Uzun Yıllardır Sağlık Sektöründe Çalışıyor

20 yıldır sağlık sektörünün içerisinde bulunan Uğur Öztürk, çok önemli çalışmalar gerçekleştirmekte ve gerçekleştirmiş olduğu hizmetlerle dikkatleri üzerine çekmektedir. 2007 yılında Vatanmed'i kuran ve saç ekimi uygulamalarında güncel hizmetler sunan Öztürk, farklı ülkelerde de faaliyet göstermektedir.

Sunduğu hizmetlere ek olarak Öztürk, sağlık turizmini de yakından takip etmektedir. Bu sayede hem kendisini hem de kliniğini meydana gelen gelişmelere uygun şekilde yenileyebilmektedir. Sağlık sektöründe uzun bir süre bulunmasından ötürü önemli tecrübeler kazandığını belirten Öztürk, çalışmalarında tecrübe ve bilgi birikimden destek alabildiğinin altını çizmektedir.

2007 Yılında Vatanmed'i Kurdu

Saç ekimi alanında hizmette bulunan Vatanmed, Uğur Öztürk tarafından 2007 yılında kurulmuştur. İstanbul Fatih'e çalışmalarına başlayan klinik, halihazırda 17 şubeye sahiptir. Yurt dışında da şubeleri bulunan Vatanmed ile Öztürk, saç ekiminde dünyaya açılmakta ve ülke dışında da önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Yurt Dışında da Hizmette Bulunuyor

Vatanmed'in Bosna, Kosova, İtalya, Kenya, Meksika gibi ülkelerde şubeleri bulunmaktadır. Bu şubeler ile saç ekimi hizmeti sunmakta olan Uğur Öztürk, gelişmiş teknolojileri kullanmaktadır. Bunun yanı sıra yenilikçi teknikleri tercih etmekte ve saç ekiminde başarı oranının yükselmesine destek olmaktadır.

Saç ekiminde çok daha gelişmiş ve dikkat çeken hizmetlerde bulunmak istediğini belirten Uğur Öztürk, sağlık sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtmektedir. Ayrıca uzman kadrosu ile birlikte başarılı çalışmalarda bulunduklarının da altını çizmektedir.

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