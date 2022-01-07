Uğur Dündar koronavirüse yakalandı

Gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı her geçen artarken, usta gazeteci Uğur Dündar'dan da kötü haber geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Dündar, test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

“Ülkedeki pozitif vaka patlamasından biz de nasibimizi aldık” diyen 78 yaşındaki Dündar, “Neyse ki aşılarım tam. Şimdilik hafif seyrediyor. İyi dileklerinize şimdiden çok teşekkürler...” ifadelerini kullandı.

İşte Uğur Dündar'ın o paylaşımı…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.