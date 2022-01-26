Uğur Aydın kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

Ünlülerin uğrak mekânı olan ve Adana'nın sayılı kebapçılarından babasının adı ile anılan mekânlarında faaliyetlerine devam eden Uğur Aydın, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak yaptıkları işi en doğru bir şekilde milyonlarca insana ulaştırıyor.

Yaptığı işlerden ötürü pek çok insanın takdirini kazanan Uğur Aydın, kendini her konuda daha fazla geliştirerek hem iç piyasada hem dış piyasada kaliteli ürün ve hizmet sunabilen bir işletmeci olmak istiyor.

İşletmelerine bir marka değeri kazandırma çabası içerisindeki Uğur Aydın'ın amacı markalarının tüm dünya tarafından bilinmesini sağlamak ve yepyeni lezzetleri insanlar ile buluşturmak. Toplam kalitenin değişmez bir kuralı olan işi doğru yapmak ve doğru işi yapmak ilkesini sonuna kadar benimseyen Uğur Aydın, kebapçılığın kendisi için doğru bir meslek olduğunu, işini de en doğru bir biçimde ve severek yaptığını belirtti. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alan Uğur Aydın, insanlara faydalı olmayı sevdiklerini belirtti. .