Üç aylar ne zaman? 2022 üç aylar takvimi Diyanet

Üç aylar 2022 takvimi, yeni yılla birlikte araştırılmaya başlandı. Birçok kişi ramazanın hangi aya denk geldiğini hesaplamaya çalışıyor. Peki ama 2022 yılında üç aylar hangi aylara denk geliyor? Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 dini gün ve bayramları resmi sitesinde yayınladı. İşte 2022 üç aylar tarihi...

Yeni yılın ilk zamanlarında üç aylar başlayacak. Ramazan ve ramazan bayramı hesapları yapanlar, "Ramazan hangi aya geliyor?" sorusunu soruyor. İşte Diyanet takvimine göre üç aylar..

Üç aylar ne zaman 2022?

Recep ayı 2 Şubat 2022'de başlayacak. Çarşamba günü başlayacak olan üç ayların ertesi günü 3 Şubat Perşembe günü Regaip Kandili olarak kutlanacak. Miraç Kandili 27 Şubat ve Berat Kandili 17 Mart gününde idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak. Kadir Gecesi ise 27 Nisan gününe denk geliyor.

Recep Ayının Önemi

Enes b. Mâlik'ten rivâyet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e Receb ayına neden "Receb" dendiği sorulduğunda;

"Çünkü onda ramazan ve Şaban ayı için (hazırlık olarak) çok hayır yapılır." cevabını vermiştir.

Enes b. Mâlik'ten rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (s.a.v.) Receb ayı için şöyle buyurdu:

"Receb ayı, Allah'ın seçtiği aylardandır. O, Allah'ın ayıdır. Allah'ın ayına ta'zim eden kişi Allah'ın emrini büyük tutmuş olur. Kendi emrine değer vereni de Allah naîm cennetlerine koyar ve en büyük rızasını onun için zorunlu kılar..." "Cennette receb adı verilen bir nehir vardır. Bu nehrin suyu sütten beyaz, baldan tatlıdır. Kim receb ayından bir gün oruç tutarsa, Allah o nehirden ona içirir."

Üç Aylar Tesbihi

Recep ayının ilk günü iki rekat nafile namaz kılındıktan sonra günahların affı için tövbe edilir. 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed" diyerek Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Sonrasında 1660 defa ''Ya Allah'' tesbihi çekilir.

Üç aylar devam ettiği süre içerisinde 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah" tesbihi çekilir.

Son olarak

- 10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

- 10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

- 10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim çekilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.