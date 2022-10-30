Üç ana sektörde faaliyet gösteren Aktürk Grup’un ikinci nesil yöneticisi Mehmet Aktürk

Mehmet Aktürk, ticari faaliyetlerine 1970 yılında Mardin’de başlayan Aktürk Grup’un ikinci nesil yöneticisi olarak, grubun büyüme sürecinin önemli bir parçası.

Aktürk, toptan ve perakende ticaret alanında 50 yılın üzerinde geçmişe sahip Aktürk Grup için önemli isimlerden biri. Peki Mehmet Aktürk kimdir, hangi eğitimleri aldı ve hangi alanlara yönelik çalışıyor?

Eğitimini tamamladıktan sonra, Aktürk Grup ihracat operasyonunun başına geçti

Aktürk aile şirketinin ikinci nesil üyelerinden Mehmet Aktürk, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İngilizce İşletme alanında mezun olduktan sonra, yurt dışında İngilizce ve iş stratejisi alanında eğitim aldı. ABD'nin dışında, yurt dışında birçok farklı ülkede bulunan, iş alanında deneyimler elde eden Mehmet Aktürk, sahip olduğu deneyim ve genişleyen iş ağı ile ihracat alanına ilgi gösterdi.

2014 yılında Aktürk Grup'un ihracat operasyonlarının başına geçen Mehmet Aktürk, birçok ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla grubun iş hacmine önemli katkılar sağladı. Türkçe, İngilizce Kürtçe ve Arapça bilen Aktürk, evli ve bir kız çocuğu bulunuyor.

Geniş ürün yelpazesi ile ihracatta Aktürk imzası

Mehmet Aktürk, eğitimini tamamlamasının ardından hızlı bir şekilde adım attığı ihracat operasyonlarında, Aktürk Grup'un üretim-satış gücünü dünyanın birçok ülkesi ile kurduğu iş bağlantılarıyla gösterdi. Grubun ihraç ettiği ürünler içinde bebek ve hasta bezi, kahve, ıslak mendil, ayçiçek yağı ve gıda-bakliyat ürünleri yer alıyor. Geniş network ağı ile grubun daha yüksek ürün çeşitliliği ile dünyanın her yerine ulaşması adına çabalayan Mehmet Aktürk, dış ticaret alanında deneyimi ile gruba ivme katan yöneticiler arasında.

Maneviyat yönü güçlü bir isim

Mehmet Aktürk iş yaşamındaki başarılarıyla ön plana çıktığı kadar, aynı zamanda İslamiyet ve iman ile olan bağıyla da biliniyor. Mehmet Aktürk, İslamı yaşamın merkezi olarak gördüğünü ifade ederken, kişisel blogu mehmetakturk.com.tr sitesinde kaleme aldığı yazılarda, Allah ve kul arasında geçen olaylardan bahsediyor. Youtube kanalı üzerinden, bu olayları seslendirerek takipçilerine ulaşan Mehmet Aktürk, “Allah'a en iyi şekilde kulluk etmenin” öncelikli hedefi olduğunu ifade ediyor.

Gaziantep iş dünyasının önemli isimlerinden Aktürk Grup yöneticisi Mehmet Aktürk, ilerleyen dönemde hem grup adına imza attığı başarılı işlerle, hem de kişisel yaşamına, manevi dünyasına yönelik ilham verici değerlendirmeleriyle gündeme gelmeye devam edecek.