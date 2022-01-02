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TIMETURK / YAŞAM / Tütü giyen Ali Sunal Tarkan'a seslendi

Tütü giyen Ali Sunal Tarkan'a seslendi

Geçen aylarda ikinci kız kez kız babası olan Ali Sunal 2022 yılını evde ailesiyle karşıladı. Yılbaşı kutlamasında çocuklarıyla birlikte tütü giyen Sunal Tarkan'a seslendi.

1 Saat Önce
2022-01-02 14:10:14
Tütü giyen Ali Sunal Tarkan'a seslendi

Mutlu evliliğini 2 çocukla süsleyen Ali Sunal ailesi ile birlikte sosyal medyayı sık sık kullanıyor. İki kız çocuğuyla yeni yıl pozu veren Ali Sunal Tarkan'dan sonra tütü giydi.

Sunal kızlarıyla birlikte tütü giydiği anları 'Kız babası olmanın tatlılıklarından biri galiba bu değil mi Tarkan? Bir tütüm eksikti. Herkese harika bir yıl diliyoruz' notuyla sosyal medyada paylaştı.

Megastar Tarkan da birkaç ay önce kızı Liya ile oynarken tütü giymiş ve bu anları takipçileriyle paylaşmıştı. Yıldız isim paylaşımına; "Rolling Stones t-shirt‘ü giyip cool baba takılmaya çalışırken o t-shirt'ün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte..." notunu düşmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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