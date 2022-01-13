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TIMETURK / YAŞAM / Türkiye Yahudileri'nin onursal başkanı Pinto hayatını kaybetti

Türkiye Yahudileri'nin onursal başkanı Pinto hayatını kaybetti

Türkiye'deki Yahudi toplumunun kanaat önderlerinden biri olarak görülen Bensiyon Pinto, 86 yaşında hayatını kaybetti.

31 Dakika Önce
2022-01-13 12:03:37
Türkiye Yahudileri'nin onursal başkanı Pinto hayatını kaybetti

Türk Yahudi toplumunun Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye'mize ve Toplumumuza uzun yıllar özveri, sevgi, inanç & tüm benliğiyle hizmet etmiş, TYT başkanımız, Onursal başkanımız, hepimizin hocası, vefa timsali, örnek insan Bensiyon Pinto'muzu kaybettik. Ailesine, dostlarına & Türkiye'mize başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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1936 yılında Şişhane'de doğan Pinto'nun Eti Pinto ile olan evliliğinden iki oğlu ve dört torunu vardı.

Türkiye'deki Yahudi toplumunun kanaat önderlerinden biri olarak görülen Pinto, Anlatmasam Olmazdı ismiyle yazdığı otobiyografisi ve Türkiye Yahudileri hakkındaki yazılarıyla tanınıyordu.

1989 yılından 2003 yılına kadar muhtelif zamanlarda toplam 13,5 yıl Türkiye Yahudileri cemaatinin başkanlığını yapmıştı.

Bensiyon Pinto kimir?

1936 yılında İstanbul'da Şişhane semtinin Kuledibi mahallesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini aynı semtte bulunan Birinci Karma Musevi İlkokulu'nda yaptıktan sonra, ortaokul ve lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamladı. Askerliğini 1958 yılında Denizli'de yaptı.

Türk Yahudi cemaati ile faaliyetlerine, 1954 yılında başladı. Bensiyon Pinto, İstanbul'da Yıldırımspor kurucularından olup 1976 yılında Türkiye Yahudileri Cemaat'in merkezi olan Türkiye Hahambaşılığı'nda maliye bölümünün başına geçti. 1979 yılında Hahambaşılık Müşavirleri'nin başkan vekilliğini yaptı; ancak işlerinden dolayı 1984 yılından 1989 yılına kadar cemaatteki faaliyetlerini dondurdu. 1989 yılından 2003 yılına kadar muhtelif zamanlarda toplam 13,5 yıl Türkiye Yahudileri emaat'in "Başkanlığı" yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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