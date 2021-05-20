Türkiye'nin mavi bayraklı plaj sayısı 519'a yükseldi

İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3. ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı 486'dan 519'a yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) verdiği ‘mavi bayrak' ödüllerinin 2021 değerlendirmeleri sonucu bu yıl 33 plaja daha mavi bayrak ödülü verildi.

Böylece geçen yıl 486 olan ödüllü plaj sayısı, 519'a ulaştı. Bu yıl mavi bayraklı plaj sayıları; Antalya'da 213, Muğla'da 106, İzmir'de 66, Aydın'da 39, Balıkesir'de 36, Mersinde 9, Kocaeli'de 7ye yükseldi. Bartın ise bu yıl 3 plajına mavi bayrak aldı. Samsun, Tekirdağ, İstanbul, Ordu, Kırklareli ve Van illerinde de geçen yılın rakamları korundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında 2023 yılında, uluslararası mavi bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor. Türkiye'de ayrıca 22 marina ve 10 turizm teknesi ile 6 bireysel yat da bu yıl ‘mavi bayrak' ödülü almaya hak kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.