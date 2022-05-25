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TIMETURK / YAŞAM / Türkiye'nin kripto para haber platformu MUHABBİT

Türkiye'nin kripto para haber platformu MUHABBİT

Muhabbit, 2017 yılında Dr. Aytunç Yıldızlı tarafından kurulmuş ve yayın hayatına başlamıştır.

2 Saat Önce
2022-05-25 11:26:41
Türkiye'nin kripto para haber platformu MUHABBİT

Dr. Aytunç Yıldızlı aynı zamanda Avalanche(AVAX)'ın vakfı Avalanche Foundation'da önemli üyeler arasında yer almakta ve BloombergHT gibi platformlarda kripto para ve blockchain alanında köşe yazarlığı yapmaktadır.

Sektöre hızlı bir giriş yapan Muhabbit ekibi sektör ile alakalı yaptığı pek çok özel haber ile adından sıkça söz ettirmiştir.

Türkiye'nin önde gelen blockchain ve kripto para haberlerini özel ve uzman ekibiyle hazırlayan Muhabbit, bu alanda sektörde söz sahibi olmaya devam ediyor.

Tüm bunların dışında sektörün önemli isimleriyle soru-cevap şeklinde sundukları röportajlar büyük ilgi ile takip edilmektedir.

Muhabbit sosyal medyada toplam 500.000'e ulaşan takipçi kitlesiyle göz kamaştırıyor!

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