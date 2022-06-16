Türkiye’nin İlk Yüzde Yüz Yerli Karavan Üretimi: Shantigo Karavan

Pandemide seyahat alışkanlıklarının gelişmesiyle kiralama ve üretim alanlarında çok hızlı büyüyen karavan sektörü, gözünü global pazarlara dikti.

Türkiye'nin ilk yerli karavan üreticisi olan ShantigoKaravan'ın Kurucu Ortağı Tarık Irmak, kurucu ortağı Berkan Ülker ile birlikte 3 yıllık çalışmanın ardından Türkiye'nin ilk yerli karavanını üretmeyi başardı. Shantigo Karavan'a yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi olduğunu anlatan Irmak, karavan işine nasıl girdiklerine yönelik de bilgi verdi.

“En İyisini Biz Üretebiliriz”

Karavan üreticilerinden aldıkları karavanları kiralayarak işe girdiklerini anlatan Irmak, şunları söyledi, “İlk yerimiz olan ofisimizde karavan kiralama hizmeti vererek başladık. Ancak kiraladığımız karavanlarda çok sorunlar yaşadık. Biz de hızlıca AR-GE çalışması başlatarak kendi yerli ve milli karavanımızı üretmeye karar verdik. İstanbul'da ufak bir atölye tuttuk.”

“Karavan SG4 Modeli Patentli Tasarımlara Sahip”

Daha sonra İngiltere, Londra ve Köln'de AR-GE ofisleri kurduk. 10 ay içerisinde karavan üretimi ile ilgili tüm bilgileri topladık. Shantigo 2020 yılında kuruldu, kiralama olarak başladığımız macerada bir sene içerisinde şu an karavan üretimi yapan bir fabrikaya geçmiş durumdayız. İlk kurduğumuz atölye yaklaşık 200 metre kare bir alandaydı toplamda, yani ilk 200 metre kareden başlayıp daha sonra yan yana 2 dükkân daha tutmuştuk, aslında 400 metrekare bir alanda AR-GE yapıyorduk. Şu an ise 2 bin metrekare kapalı alanda hizmet veriyoruz. Ve Türkiye'de bant sistemi ile karavan üretimi girişiminde bulunan tek firmayız. Ayrıca ürettiğimiz SG 4 karavanları içerisinde kendimize özgü otuzdan fazla patentli ürünümüz vardır. Firma olarak iki yüzden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz.”

“Patentli Tasarımlara Avrupa'dan Büyük Ödül”

Global pazarda da büyük oyuncu olmak istediğini belirten Irmak, “Kısa süre içerisinde Avrupa'dan büyük oyuncuların yer aldığı bir yarışmada kazandığımız özel tasarım ödülü motivasyonumuzu çok yükseltti. Bu ödül, büyük hedeflerimiz ve hayallerimiz yolunda doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Şu an ülkemize yerli ve inovatif bir karavan kazandırdığımız için çok mutluyuz. Dünya pazarına artık açıldık.” diye konuştu.

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