‘‘Türkiye'nin En Yaratıcı Avukatı’’ ödülü Avukat Alperen Cihan Çetinkaya'nın oldu

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya yalnızca üst düzey şirket yetkililerinin ve üç bini aşkın müvekkilin değerlendirmeleri sonucunda belirlenen Lawyer World Global Ödüllerinde “Türkiye’nin En Yaratıcı Avukatı” ödülüne layık görüldü.

80 ülke genelinde müvekkil hizmet kalitesi, dava kazanma oranı, mahkemelerin kısa sürede sonuçlandırılması ile öne çıkan ve hizmet kalitesini sürdürülebilir şekilde artıran avukatlar ve hukuk ofislerini derecelendirerek ödüllendiren Lawyers World Global, İzmir'de avukatlık yapan en iyi avukatlar arasında gösterilen Avukat Alperen Cihan Çetinkaya'yı‘‘Türkiye'nin En Yaratıcı Avukatı'' seçti.

İzmir'de avukatlık yapan Avukat Alperen Cihan Çetinkaya'nın ofisi; gayrimenkul, medya, şirketler, aile ve icra hukuku başta olmak üzere hukukun çeşitli alanlarında faaliyet göstermekte ve İzmir-İstanbul-Ankara ve Bursa'da şubeleri bulunmaktadır. Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, 2019 yılında Yılın En İyileri Medya Ödülleri Töreni'nde de "Yılın En İyi Gayrimenkul Hukuk Danışmanı" ödülünün sahibi olmuştu.

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