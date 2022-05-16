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Türkiye'nin en ölümcül zehirli yılanı

TIMETURK / YAŞAM / Türkiye'nin en ölümcül zehirli yılanı

Türkiye'nin en ölümcül zehirli yılanı

Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan zehirli koca engerek yılanı (Vipera lebetina) Ağrı Dağı'na bırakıldı.

2 Saat Önce
2022-05-16 18:42:21
Türkiye'nin en ölümcül zehirli yılanı

Karakoyunlu ilçesine bağlı Alican köyünde yaşayan Fırat Ballandı, evinin bahçesinde gördüğü yılanı yakalayarak bir kutu içerisine koydu.

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Ballandı'nın, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler yılanı teslim aldı.

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Yapılan incelemede söz konusu yılanın, Türkiye'nin en ölümcül zehre sahip yılanı olarak bilinen ve soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan koca engerek yılanı (Vipera lebetina) olduğu belirlendi.

Koca engerek, DKMP ekibince Ağrı Dağı eteklerindeki doğal ortamına bırakıldı. AA

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