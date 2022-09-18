Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri nereler? Türkiye'nin en gelişmiş yerleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre en gelişmiş ilçeleri kapsayan 1. Gelişmişlik kademesinde 67 ilçe bulunuyor. Peki Türkiye’nin gelişmiş ilçeleri nereler? İşte Türkiye’nin en gelişmiş ilk 10 ilçesi…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen araştırmada Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri tespit edildi. Buna göre Türkiye'nin en gelişmiş ilk 10 ilçesi nereler?

Türkiye'de en gelişmiş ilk 10 ilçe

Şişli (İstanbul) Çankaya (Ankara) Beşiktaş (İstanbul) Kadıköy (İstanbul) Yenimahalle (Ankara) Bakırköy (İstanbul) Fatih (İstanbul) Nilüfer (Bursa) Ataşehir (İstanbul) Başakşehir (İstanbul)

Doğurganlık hızı en yüksek olan 100 ilçenin 68'i en az gelişmişlik seviyesini gösteren 6. kademede bulunuyor. Türkiye'nin sosyo-ekonomik olarak en gelişmemiş ilçeleri ise Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Muş, Hatay, Gaziantep, Ağrı ve Siirt olarak tespit edilmiş.

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