Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri nereler? Türkiye'nin en gelişmiş yerleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre en gelişmiş ilçeleri kapsayan 1. Gelişmişlik kademesinde 67 ilçe bulunuyor. Peki Türkiye’nin gelişmiş ilçeleri nereler? İşte Türkiye’nin en gelişmiş ilk 10 ilçesi…
2022-09-18 23:16:59
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen araştırmada Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri tespit edildi. Buna göre Türkiye'nin en gelişmiş ilk 10 ilçesi nereler?
Türkiye'de en gelişmiş ilk 10 ilçe
- Şişli (İstanbul)
- Çankaya (Ankara)
- Beşiktaş (İstanbul)
- Kadıköy (İstanbul)
- Yenimahalle (Ankara)
- Bakırköy (İstanbul)
- Fatih (İstanbul)
- Nilüfer (Bursa)
- Ataşehir (İstanbul)
- Başakşehir (İstanbul)
Doğurganlık hızı en yüksek olan 100 ilçenin 68'i en az gelişmişlik seviyesini gösteren 6. kademede bulunuyor. Türkiye'nin sosyo-ekonomik olarak en gelişmemiş ilçeleri ise Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Muş, Hatay, Gaziantep, Ağrı ve Siirt olarak tespit edilmiş.
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