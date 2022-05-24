Türkiye’nin bilgisayarcısı İTOPYA

itopya, Yılmaz Çiçek tarafından 2016 yılında faaliyete başlamıştır.

2016 yılından beri faaliyette olan, hem internet üzerinden hizmet veren hem de konumlandırılmış mağazalarıyla tüketicilerle buluşan itopya, "Türkiye'nin Bilgisayarcısı" sloganıyla tanınan Bilgisayar ve Gaming Ürünler sunan bir markadır. İnternet sitesi aylık 2.000.000'dan fazla ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

2017 yılında Acıbadem şubesi açılmış ve gaming sektöründe öncü firmaların başında yer almaktadır. Günümüzde toplama bilgisayar, gaming notebook ve gaming ürünler denildiğinde akla gelen ilk firmalardan biri haline gelen itopya bu alanda Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biridir.

2020 yılında eş zamanlı çalışma ve daha fazla müşteri memnuniyeti için Kartal'da 9000 m²'lik bir operasyon merkezi faaliyete geçirilmiştir.

Jahrein, Wtcn, Kendine Müzisyen, Ekin Kollama, Teknoseyir, Enes Batur ve daha bir çok fenomen tarafından hazırlanan sistem bilgisayarlarının satışını da gerçekleştiren itopya fenomenler ile gerçekleştirilen etkinlikler ile genç oyun aşıklarının ilgi odağı olmayı başarmıştır. .