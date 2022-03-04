Türkiye - Kore dostluğu 580 bin fidanla kökleşti

Antalya, Nevşehir, Kilis, İstanbul ve Muğla'da fidan dikimlerigerçekleştirilen Türkiye-Kore Dostluk Ormanları'nın altıncısı ve sonuncusu, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kuruldu. Fidan dikim törenine Güney Korehalkını temsilen katılan Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee,'Kore halkının kendi aralarında yaptığı bu bağış kampanyası, iki ülke arasındaki dostluğun ne kadar derin ve özel olduğunu gösteriyor' dedi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde geçen yılın yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanların yeşillendirilmesi amacıyla Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD)tarafından başlatılan “Kökü Bizde-Yeşil Vatan Hepimizin” kampanyasına, Koreli doğaseverler yoğun şekilde destek verdi. Koreli çevre dostlarının bağışladığı 150 bin fidana, Türkiye'deki bağışçıların fidanları da ilave edilerek Türkiye - Kore Dostluk Ormanı oluşturulması kararı alındı. Geçtiğimiz aylarda Antalya, Nevşehir, Kilis, İstanbul ve Muğla'da fidan dikimleri gerçekleştirilen Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'nın altıncısı ve sonuncusu, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kuruldu. Osmaniye etabının tamamlanmasıyla 150 bini Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar olmak üzere toplamda 580 bin fidan Türkiye - Kore Dostluk Ormanı projesi kapsamında toprakla buluştu.

BÜYÜKELÇİ LEE: “İKİ ÜLKENİN DOSTLUĞU DERİN VE ÖZEL”

Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada,Osmaniye'nin çok güzel bir yer olduğunu belirterek, “Osmaniye'de meydana gelen orman yangınlarından zarar görenlere Kore Cumhuriyeti adına en derin taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Osmaniye'de bir çok konutun, tarım alanının ve hayvanların zarar gördüğünü biliyorum. Umarım en kısa sürede yaraları sarılmıştır” dedi.

Kore savaşındaki Türk gazilerin fedakarlıklarının iki ülkenin ilişkilerinin geliştirmesi için sağlam bir temel teşkil ettiğini vurgulayan Büyükelçi Lee, Kore ile Türkiye arasındaki dostluğun derinleşmesini arzu ettiğini belirtti. Büyükelçi Le, “Bildiğiniz gibi 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında, Kore ve Türkiye kadın voleybol çeyrek final maçı vesilesiyle Türkiye'deki orman yangınlarından haberdar olan Kore halkı, kendi aralarında fidan bağışlama kampanyası başlatmıştı. Toplam 150 binden fazla fidan bağışlandı. Kore halkının kendi aralarında yaptığı bu bağış kampanyası, iki ülke arasındaki dostluğun ne kadar derin ve özel olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

BAŞKAN DEBİK: “TÜRKİYE-KORE DOSTLUĞU FİDANLARLA KÖKLEŞMEYE DEVAM EDİYOR”

ÇEKUD Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik ise “Koreli doğaseverlerin fidan bağışı çağrısına yoğun ilgi göstermesinin ardında, bir asra yakın süregelen Türkiye-Kore dostluk ve kardeşlik duygusu var. Ormanlarımızı yeniden yeşertmek için başlattığımız fidan bağış kampanyamıza Koreli dostlarımızın yoğun teveccühüyle, iki ülke arasındaki dostluk da taze fidanlarla yeniden yeşerdi” dedi.

Fidan bağış kampanyasını başlatan Kore Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı Kim Yeon-kyoung'a, fidan dikim törnlerine katılan Kore Büyükelçisi Won Ik Lee ve İstanbul Başkonsolosu Sayın Sung kyu Woo'na, tüm Koreli doğasverlereteşekkür eden Başkan Prof.Dr. Debik, “150 bini, Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar olmak üzere toplamda 580 bin fidan Türkiye-Kore Dostluk Ormanlarında kök salacak ve dostluğumuzu derinleştirecek” diye konuştu.

Fidan dikim törenine Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Wok Ik Lee'nin yanı sıra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Kore Gazilerimiz, izciler ve çevre il ve ilçelerden gelen kalabalık bir grup katıldı.

TÜRKİYE – KORE DOSTLUĞU580 BİN FİDANLA YEŞERİYOR

Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Osmaniye'ninKaratepe köyündeki Türkiye - Kore Dostluk Ormanı'na Kore halkı tarafından bağışlanan 10 binolmak üzere 20 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.Osmaniye, Kadirli ve çevre şehirler, Kore şehit ve gazilerinin yoğun olarak yaşadığı yerler olması bakımındanayrıca önem taşıyor.Türkiye-Kore Dostluk Ormanı projesi kapsamında, 150 bini Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar olmak üzere 580 bin fidan 6 şehirde toprakla buluştu.

TÜRKİYE – KORE DOSTLUK ORMANLARI KORELİ ÇEVRE DOSTLARININ BAĞIŞI TOPLAM DİKİLEN FİDAN SAYISI FİDAN DİKİM TÖRENİ ANTALYA 30.000 60.000 18 KASIM 2021 NEVŞEHİR 40.000 100.000 20 KASIM 2021 KİLİS 25.000 130.000 29 KASIM 2021 İSTANBUL 15.000 120.000 27 ARALIK 2021 MUĞLA 30.000 150.000 15 OCAK 2022 OSMANİYE 10.000 20.000 3 MART 2022

TÜRKİYE - KORE DOSTLUK ORMANLARI FİKRİ NASIL OLUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Tokyo'da yapılan olimpiyatlarda, Türkiye - Güney Kore kadın voleybol karşılaşmasını milli takımımız kaybetmişti. Güney Kore Voleybol Milli Takımı Kaptanı Kim Yeon-koung, maçın ardından basına verdiği ropörtajında, ülkemizdebüyük orman yangınları olduğunu belirtereksporseverleriTürkiye'ye fidan bağışında bulunmaya davet etmişti. Bir anda Kore gündemi, Türkiye'deki ormanlar ve Türk dostluğu oldu. Koreli doğaseverler bir aylık sürede ÇEKUD'un bağış platformu www.DikiliAgacimVar.com üzerinden 150 bine yakın fidan bağışında bulundu. Güney Kore'nin Türkiye Büyükelçiliği ile de istişare edilerek Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde belirlenen 6 şehre “Türkiye - Kore Dostluk Ormanı” oluşturulması karar alındı. Antalya, Nevşehir, Kilis, İstanbul, Muğla ve Osmaniye'deki fidan dikimleri tamamlanarak Türkiye'ye 6 adet Türkiye-Kore Dostluk Ormanı kazandırıldı.

ÇEKUD Hakkında

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), yaşadığımız doğanın korunması ve çevreyle ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla 1999 yılında kuruldu. Dernek; misyonunu, doğa ile insan arasında bozulan dengenin yeniden tesisi amacıyla, tüm varlıkların varoluş gayesine uygun, toplumda çevre ve ahlak bilincini arttırarak, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya oluşmasına katkı sağlamak olarak belirledi. ÇEKUD, bugün 15 bölge,81 il ve 21 ülkede binlerce çevre ve doğa dostu gönüllüsüyle birlikte kamu yararına statüsünde faaliyetlerini sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. Hedef kitlesini 8 milyarlık insanlık ailesi şeklinde belirleyen ÇEKUD, başta ağaçlandırma olmak üzere doğa ve çevreyle ilgili düzenlediği konferans, sempozyum ve yarışmalarla çevre bilincini artırmaya, çevre ahlakını geliştirmeye, çevre sorunlarına kalıcı çözümler önermeye ve üretmeye gayret etmekte, bu alanda önemli projeleri hayata geçirmektedir. Sofrada Sıfır Artık, karbon ayak izini ölçen Karbonmetre, sertifikalı online fidan bağış sistemi DikiliAgacimVar.com'u hayata geçiren ve 81 ilde aynı anda fidan dikme rekorunu elinde bulunduran ÇEKUD, kamuoyunda Türkiye'de milyonlarca fidanı toprakla buluşturan sivil toplum kuruluşu olarak tanınmaktadır.CEKUD.org.tr .