Türkiye Gençlik Birliği ABD Askerini Protesto Etti

Türkiye Gençlik Birliği Sarayburnunda Demirleyen Amerikan Savaş gemisini protesto etti.

Bağımsız Türkiye, Amerikan Defol, gibi sloganlar atan TGB'liler uzun süre Amerikan askerlerinin gemiden inmesine engel olmaya çalıştılar. Ancak Amerikan askerleri de daha önce benzer bir protesto ile karşılaştıkları için gemiden inmediler. LLC-20 Borda numaralı Amerikan Savaş gemisini protesto eden Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, yaptıkları basın açıklamasında, ABD'nin sömürgeci emperyalist olduğuna dikkat çekerek şu açıklamada bulundular:

“Bugün Ortadoğu ve dünyada akan kanın tek müsebbibi Amerika Birleşik Devletleridir. ABD, Emperyalist emellerini yoksul hakların kanını dökerek gerçekleştiriyor. ABD, yerli taşeronları kullanarak halkların kanını ve emeğini sömürüyor. Bu sömürü düzeninin ve Amerikan emperyalizminin son bulması için mücadelemiz aralıksız devam edecektir. Daha Önce de 2014 yılında bir ABD savaş gemisi Türkiye'ye gelmiş ve Sarayburnu açıklarında demirlemişti. TGB'liler o gemiye de eylem yapmış ve gemiden çıkan Amerikan askerlerinin başına çuval geçirmişlerdi. Eylemciler çuval geçirme olayını kameraya kaydetmiş ve sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı.

TGB'NİN SİYASİ GÖRÜŞÜ NEDİR?

Vatan Partisi'nin Gençlik Kolları gibi faaliyet gösteren TGB, ulusalcı sosyalist pozitivist milliyetçi bir dünya görüşüne sahiptir. Bu yönü ile Türk tipi Nazi olarak da değerlendirilebilir. Bir siyasi liderden çok tarikat şeyhi olan Doğu Perinçek'in görüş ve idealleri etrafında toplanır.

TGB VE ÜLKÜCÜLER

TGB'liler Ergenekon davalarının devam ettiği sırada eski radikal sol görüşlerine Türk milliyetçiliğini de eklediler. Sultangaliyev tarzı Türk milliyetçiliğini özümsemeden daha çok Nazizme benzeyen bir milliyetçilik anlayışına sahip oldukları için, Ülkücü camia içinde seküler ve biyolojik milletçiliği savunanlarla bir yakınlaşmaları oldu.

TGB SOLCU MU?

TGB, köken olarak kendini Türkiye'de “Aydınlık hareketi”nin kurucusu olan Şefik Hüsnü Değmer'e dayandırır. Türkiye'de köylülerin sosyalist devrimi yapacağı tezini savundular uzun yıllar. Halen teoride Solcu olduklarını savunurlar ama siasal pozisyon ve söylemleri ile daha çok Nazilere daha yakın duruyorlar.

TGB HANGİ PARTİYE YAKIN?

Vatan Partisi Doğu Perinçek'e tam ve koşulsuz bağlı olan Türkiye Gençlik Birliği, aynı zamanda bu partinin gençlik kolları gibi çalışırlar. Sayısal olarak çok az olmalarına rağmen, kamuoyunda seslerini iyi duyurmayı başarıyorlar.

TGB VE VATAN PARTİSİ

Yukarıda da belirttiğimiz gibi TGB, siyasal görüş olarak Vatan Partisi'nin Genel Başkanı, mürşidi, grusu Doğu Perinçek'in söylem ve fikirlerini ölümüne savunurlar. Perinçek'in siyasal duruş değişim ve dönüşümlerini itirazsız kabul ederler.

TGB'NİN BAŞKANI KİM?

Türkiye Gençlik Birliği'nin Genel Başkanı Yıldırım Gençer'dir. Gençek, Atatürkçü çizgide siyaset ürettiğini söyler. Yıldırım Gençer, Y4 Ocak 1994 yılında doğmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.