Türkiye En İyi Rapçisi ve En İyi Rap Prodüktörü Ödüllerini Alan Sirhot Müziğe Geri Dönüyor

Daha önce aldığı Türkiye’nin En İyi Rapçisi ve En İyi Rap Prodüktörü ödülleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sirhot, müzik kariyerine ara vermiştir. Ünlü rapçi sevenlerini kırmadı ve müziğe dönme kararı aldı.

Müziğe dönüşünün kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Sirhot; “Bir süredir çevremden ve özellikle beni takip eden rap sevdalılarından müziğe geri dönmeme yönelik talepler geliyordu. Ben hep müziğin içindeyim aslında. Hiçbir zaman müzikten vazgeçmedim. Şimdi ise beni takip edenlerin yakından bildiği Psikopat şarkısının ikinci versiyonuyla dönüş yapacağım.” Dedi.

Müziğe Geri Dönme Kararı Benim İçin Zor Oldu

Müziğe geri dönüş kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sirhot; “Her ne kadar müzikten hiç kopmamış olsam da yeni bir şarkı ile dinleyicilerin karşısına çıkmak beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Müziğe bu anlamda geri dönme kararı benim için zor oldu. Bunun dışında herhangi bir çekincem ya da kaygım yok. Bu dünyada en iyi bildiğim şeyi yapmaya kaldığım yerden devam edeceğim. Çok uzun yıllardır müzik piyasasındayım ve buranın atmosferini biliyorum.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Psikopat 2 Yakında Yayında Olacak

Müziğe geri dönüşünün efsane şarkısının ikinci versiyonu ile olacağını dile getiren Sirhot; “Psikopat, yayınladığımız dönemde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Aradan çok uzun zaman geçti ve müzik algısı dönüşüyor. Bununla birlikte rap sevdalıları bilir ki iyi bir rap şarkısı zamana meydan okumayı başarı. Psikopat da bu şekilde oldu. Zamana meydan okudu ve halen dinlenmeye devam ediyor. Benim için çok özel bir şarkıydı ve yeni çalışmama da bu yüzden Psikopat 2 ile başlayacağım. Psikopat 2 inşallah, çok daha başarılı ve iyi işlerin bir başlangıcı olacak.” Dedi.

Aynı Hızla Devam Edeceğim

Son olarak geleceğe yönelik değerlendirmelerde bulunan Sirhot; “Müzik piyasası ve gençlerin rap müzik talepleri her geçen gün dönüşüyor. Her daim sektörün içerisinde olan biri olarak bu dönüşümün canlı şahidi olduğumu düşünüyorum. Ben de dönüşüme ayak uydurarak müziğimizi geliştireceğim. Kendimi yenileyerek aynı hızla devam edeceğim. Bununla birlikte dinleyiciler bildikleri, klasik Sirhot'tan da izler görecek.” İfadelerini kullandı.