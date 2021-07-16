Türkiye Diyanet Vakfı “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” Sloganıyla Kurban Serüvenine Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Diyanet Başkanlığı yıllardır devam eden vekalet yolula kurban kesim organizasyonlarına bu sene de hız kesmeden devam edecek. “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” sloganı ile yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Diyanet Başkanlığı, yüzbinlerce kişiyle kurban sevincini paylaşmayı hedefliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, her yıl özenle çalışarak hayırseverlerin vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanları en iyi şekilde uzak coğrafyalardaki kardeşlerine ulaştırmaktadır. Bu süreçte bünyesinde bulunan profesyonel ekipler ile kurban kesim öncesinden sonrası hassas ve dikkatli bir çalışma yürütmektedirler.

Her türlü teknolojik altyapının sağlandığı bir organizasyon ile hayırseverler tarafından vekalet yoluyla yapılan bağışları özenle takip edilmektedir. Bunun yanı sıra kurban kesim sürecinde Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, kurban gerekli şekilde kesilmesi ve dağıtılması sürecinde de faal olarak görev almaktadır. Özellikle bu süreçte kurbanların İslami usül ve akidelere göre kesilip dağıtılması ekipler tarafından uygun bir şekilde yapılmaktadır.

2020'de neler yapıldı?

2020 yılında Covid-19 pandemisi gölgesinde gerçekleşen ve “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı, bu süreçte yaşanan her türlü zorluğa ve kısıtlamalara rağmen kurban bağış ve kesim sürecinin üstesinden gelmiştir. Bu dönem hayırseverler tarafıdan bağışlanan 557.311 hisse, yurtiçi ve yurtdışı dahil olmak üzere birçok bölgede ihtiyaç sahipleri ile buluşturulmuştur. Türkiyede 430 şehirde ve ilçede, yurtdışında ise daha çok dezavantajlı sayılabilecek Afganistan, Suriye, Irak, Filistin ve Arakan'ın da dahil olduğu Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Uzakdoğu ve Güney Amerikadan 74 ülkede hanelere bu sevinç taşınmaktadır. Toplamda 4.625.681 aile olmak üzere 23.128.405 kişiye ulaşan Türkiye Diyanet Vakfı, bu sene kurban sevincini daha da artırmayı hedeflemektedir.

Kurban hisse bedeli ne kadar?

Bu senede “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” sloganı ile yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı kurban bedelini yurtiçinde 1125 TL, yurtdışında ise 925 TL olarak belirledi. Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna hayırseverler çeşitli şekillerde bağış yapabilmektedirler. Kurban bağışı yapma yöntemleri şöyledir;

- www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağışlar yapılabilmektedir.

-Türkiye Diyanet Vakfı mobil bağış uygulaması ile bağışlar yapılabilmektedir.

-İl ve ilçe müftülüklerine giderek bağışlar elden yapılabilir.

-Türkiye Diyanet Vakfı, PTT ve banka şubelerine giderek bağışlar yapılabilmektedir.

-81 ilde kurban bağış standları kurulacaktır, buradan da bağışlar yapılabilmektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen vekaletle kurban kesim organizasyonuna EFT veyahut Havale yolu ile bağış yapmak mümkün değildir. Yaşanabilecek sıkıntılardan dolayı bu uygulama Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kullanılmamaktadır.

Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı, kurban kesimi öncesinde, sırasında ya da sonrasında hayırseverler için özel video ve fotoğraf çekimi yapmamaktadır. 74 ülkede milyonlarca kişiye ulaşan Türkiye Diyanet Vakfı, bu süreci daha hızlı ve tam zamanında gerçekleştirebilmek için bu türden bir uygulama kullanmamaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfının diğer faaliyetleri

-Eğitim/Kültür

-Hayri hizmetler

-Unutursan Yetim Kalır

-Kriz bölgeleri

-Ramazan organizasyonları

-Kurban organizasyonu

-Su kuyusu

-Hediyem Kur'an Olsun

-Camiler

-Uluslarası İyilik Ödülleri

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.