Türkiye Diyanet Vakfı 78 ülkede 24 milyon 449 bin kişiye kurban eti ulaştırdı

“Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte 28 yıldır vekalet yoluyla kurban organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, bu yılda yurt içi ve yurt dışında toplamda 78 ülkede Türk Milletinin emaneti 589 bin 136 hisse kurbanı keserek 24 milyon 449 bin 144 kişiye kurban eti ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türk Milletinin iyilik temsilcisi olan Türkiye Diyanet Vakfının, insanlığın şefkat ve merhamete en çok ihtiyaç duyduğu böylesi bir dönemde ülkemiz başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumun ümitlerini yeşerttiğini söyledi.

Kurulduğu günden beri Türk Milletinin sarsılmaz güvenine mazhar olan Türkiye Diyanet Vakfının, bu yılda vatandaşların büyük teveccühüyle dünyaya açılan iyilik ve yardım kapısı olduğunu ifade eden Açık, şunları kaydetti:

“Vefakar milletimizin vekalet verdiği kurbanlar ülkemizde 81 ilde yurt dışında 77 ülkenin 339 bölgesinde görevli ve gönüllülerimizin nezaretinde, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle İslami usullere uygun bir şekilde kesildi. Büyük bir titizlikle paketlenerek dağıtıma hazır hale getirilen kurban etlerini, dualarında Türkiye olan, günler öncesinden yolumuzu umutla bekleyen, mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mesafe tanımaksızın, karşımıza çıkan güçlüklere boyun eğmeden, dünyanın zorluklarına ve zulümlerine gözlerini kapatmadan her canlıya el uzatmanın gayreti içerisinde olarak Kurban Bayramı sevincini sadece ülkemizde değil, mazlum ve mağdur coğrafyalara da taşıdık. Yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran kurban ibadeti sayesinde Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Ortadoğu ve Avrupa'ya kadar tokluğa hasret kalmış insanların sofrasına bir nebze de olsa katkı sunduk.”

Farklı coğrafyalarda farklı diller konuşuluyor olsa da hiç görmedikleri ve tanımadıkları muhtaçlara hayır sever Türk Milletinin yardım elini uzatarak mazlumların sevincine, bayram neşesine vesile olduklarını dile getiren Açık, “Dünyanın en ücra köşelerindeki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirdik. Onlara bir kurban etinden ziyade milletimizin ümit, güven ve muhabbetini takdim ettik. Allah'ın yarattığı her bir canlı, O'nun emanetidir. Milletimizin bağışlarıyla emanete sahip çıkıp dünyanın dört bir yanında kardeşlik köprüleri kurduk.” şeklinde konuştu.

24 milyon 449 bin 144 kişiye ulaşıldı

Vekalet alınmasından kesilip dağıtılmasına kadar her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip edilen kurbanları, Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu bölgelerdeki başta yetim, öksüz, dul, mazlum, mağdur ve muhtaçlara olmak üzere toplamda 24 milyon 449 bin 144 kişiye kurban eti ulaştırdıklarını ifade eden Açık, şöyle devam etti:

“Necip Milletimizin bizlere emanet ettiği kurban vekaletleriyle Kurban Bayramı dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar için daha anlamlı bir hale gelmiş oluyor. Geçen sene 23 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırmıştık, bu sene yaklaşık 1,5 milyon daha fazla mazlum ve mağdura hayırseverlerimizin kurban hisselerini ulaştırmayı Cenab-ı Hakk bizlere nasip eyledi. 28 yıldır devam eden kurban organizasyonumuzda her geçen sene halkımızın bizlere olan güveninin arttığına şahit olduk. Kurban vekalet sayılarında 2016 yılında yüzde 30, 2017 yılında yüzde 5, 2018 yılında yüzde 76, 2019 yılında yüzde 3,7, 2020 yılında yüzde 26,5 artış sağlanmış 2021 yılında 64 bin 33'ü yurt içinde 525 bin 103'ü yurt dışında olmak üzere toplamda 589 bin 136 hisseye ulaşılarak yaklaşık yüzde 6'lık bir artış sağlanmıştır. Elhamdülillah bu yıl geçen yılki bağış rakamlarımızın üzerine çıkarak daha çok mazlumun sofrasına misafir olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

28 yılda 3 milyon 391 bin 173 hisse kurban kesildi

Türkiye Diyanet Vakfının 1993 yılından bugüne kadar hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 3.391.173 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirten Açık, “Dilimiz, rengimiz, kültürümüz farklı olsa da samimiyetimiz ve milletimizin karşılık beklemeden gönülden paylaştığı emanetleriyle dünyaya yeniden güven aşılıyoruz. Ayyıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz. Vekâletle kurban organizasyonuna kendi kurbanlarını da bağışlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, her türlü desteği veren muhterem Diyanet İşleri Başkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, sanatçılarımıza, sporcularımıza, Diyanet teşkilatımızın fedakar mensuplarına, yurt dışında ülkemizi en güzel şekilde temsil eden görevli ve gönüllülerimize, yurt içi ve yurt dışındaki hayırsever milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.