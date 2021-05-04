Türkiye'den Nijer'e Ramazan umudu

Ramazan 2021 çalışmalarını “Ramazan’da Umut Var” sloganıyla sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Nijerli 26 bin 120 kişiye yardım ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı iyilik kervanı, her yıl olduğu gibi bu Ramazan da dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahipleri için yola çıktı. Ramazan 2021 çalışmaları kapsamında Afrika'ya giden İHH ekipleri, Nijer'de 26 bin 120 kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

Kumanya, iftar, zekat, fitre, adak ve bayramlık

İHH'nın kumanya yardımlarından 15 bin 120 Nijerli istifade ederken zekat ve fitre bağışlarından ise bin 500 mağdur faydalandı. 2 bin kişiye iftar veren İHH ayrıca 80 büyükbaş adak keserek 7 bin 200 kişiye de kurban eti yardımında bulundu. Bölgede vakfın çalışmalarını gerçekleştiren İHH ekipleri çocukları da unutmayarak 300 adet bayramlığı kendilerine hediye etti.

Başkent Niamey ve çevresinde gerçekleştirilen Ramazan çalışmalarından; köylerde ve yetimhanelerde yaşayan yetim aileleri, engelliler, görme engelliler ve muhtaç aileler istifade etti.

İyiliğe destek olmak için

Hayırseverler, dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını İHH'nın iyilik hareketine katabiliyor ve Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.