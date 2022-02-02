Türkiye'den Nijer'e 9 cami

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Nijer'in çeşitli bölgelerinde 9 camiyi ibadete açtı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetlerle mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Yardım çalışmalarının yanı sıra farklı ülkelerde kalıcı eserler inşa eden İHH, Batı Afrika ülkesi Nijer'in çeşitli bölgelerinde 9 camiyi ibadete açtı.

Tamamında solar enerji sistemi kuruldu

Camilerin iç tefrişatı için halı, ses sistemi, kitaplık ve Kur'an-ı Kerim temin edildi.

İnşa edilen camilerin tamamında solar enerji sistemi kuruldu. Cami imamlarının 2 yıllık maaşlarının buradan sağlanacak gelirle ödenmesi hedefleniyor.

İnşa edilen camiler

- Fadime Yakup Çelik Camii, Filingue şehri Foye-Fondou Köyü

- Ahmed Kuddûsî Hz. Fatıma Camii, Tillaberi şehri Tinzao Köyü

- Rızai Apaydın Camiî, Tillaberi şehri Idrissa Hamadou Koira Köyü

- Ahmet Apaydın Camiî, Tillaberi şehri Kokayna Koira Zino Köyü

- Arzu Erel Camiî, Tillaberi şehri Kokoirey Zarma Köyü

- Rana Eymen Camiî, Tillaberi şehri Tamara Kanta Köyü

- Fatih Sultan Mehmet Han Camiî, Tillaberi şehri Nai Chilmi Köyü

- Sıla Mescidi Tillaberi şehri Soundo Köyü

- Çankırı Meryem Yanpal Camii, Dosso şehri Garin Guirwa Köyü

Camilerden, köylerde yaşayan binlerce Müslüman istifade edecek.

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