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TIMETURK / YAŞAM / Türkiye'den Afganistan'a insani yardım

Türkiye'den Afganistan'a insani yardım

Sadakataşı Derneği, insani kriz yaşanan Afganistan'a acil yardım ulaştırdı. Bölgede bulunan dernekekibi ihtiyaç sahibi ailelere gıda, nakdi destek, battaniye ve kış yardımları ulaştırdı.

2 Saat Önce
2022-02-04 21:42:36
Türkiye'den Afganistan'a insani yardım

Yardım çalışmaları için Afganistan'da bulunan Sadakataşıekibi Badghis ve Herat bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım ulaştırdı.

Afganistan'da yaşanan kriz nedeniyle milyonlarca kişi en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hayata tutunmanın zorlaştığı ülkede gıda krizi yaşanıyor. Zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan bölge halkı için yardım çalışması başlatan Sadakataşı, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor.

Kış yardımları

Kış aylarının gelmesiyle birlikte milyonlarca Afgan için hayat daha da zorlaşmış durumda. Dernek yardım ekibi Badghis ve Herat bölgelerinde derme çatma evlerde yaşayan 800 aileye battaniye, bot, mont ve yakacak dağıtımı gerçekleştirdi.

500 aileye acil yardım

Yardım çalışmalarının devamında Herat bölgesinde yaşayan 500 aileyedernek ekibi tarafından nakdi destek ve sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, tuz, bulgur, konserve gıdalardan oluşan erzak dağıtımı gerçekleştirildi.

Yardımlar devam edecek

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Afganistan'da yaşanan kriz nedeniyle milyonlarca insan yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Kırsal kesimlerde yaşayan halk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Zor durumda olan Afganistan'a bağışçılarımızın destekleriyle yardım ulaştırdık. Bölgede yardım faaliyetlerimiz kriz bitinceye kadar devam edecek'' ifadelerini kullandı.

Afganistan'a destek olmak için

Sadakataşı Derneği'nin başlatmış olduğu Afganistan yardımlarına destek olmak için AFGANİSTAN yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz.Banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilir, detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralıdernek telefonunu arayabilirsiniz. .

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