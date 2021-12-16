Türkiye’de ‘Yılın Deri ve Kürk Markası’ ödülü Alanya’dan Ponto MK’ya verildi

Türkiye’de ‘Yılın Deri ve Kürk Markası’ ödülü Alanya’nın dünyaya açılan ticari markası Ponto MK Grup’a verildi. İşadamı Mehmet Kuş’un yönetim kurulu başkanı olduğu Ponto MK Grup adına ödül törenine firmanın CEO’su Fuat Ünlü ile firmanın medya yöneticisi Emre Özkorkmaz katıldı.

BonneVie Dergisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen BonneVie Yıldızları gecesi muhteşem anlara sahne oldu. 9 Kasım'da Fulya, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törene iş, sanat, cemiyet ve spor dünyasının ünlü isimleri katıldı. Sunuculuğunu usta tiyatro sanatçısı Çiğdem Tunç ve manken Şenol İpek'in üstlendiği geceye Talita ve Ukraynalı genç yıldız Maya Muzaleva şarkılarıyla renk kattı. Alanında başarılı isimlerin ödüllerine kavuştuğu gecede davetliler, müzik ve dans şovlarıyla keyifli anlar yaşadı.

Ödül töreninde Yılın Pop Sanatçısı unvanını Hande Yener kazanırken, Gülben Ergen ise ‘Seni Kırmışlar' şarkısıyla Yılın Şarkısı unvanını kazandı. Yılın Klibi ise Asuman Dabak'ın ‘Hayat Bi Gün' şarkısı kazandı. 90'lı yıllardan beri şarkılarıyla hepimizi büyüleyen Suat Suna, Fatma Turgut ile birlikte söylediği ‘Aramızda Uçurumlar' ile Yılın Düeti ödülünü sahibi oldu.

BonneVie Yıldızları töreninde, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile usta isimler de unutulmadı. Yine 90'lı yıllardan beri şarkılarıyla beğenileri toplayan Ozan Orhon, usta tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu, duayen spor yorumcusu Hayri Ülgen, Harun Erdenay, Parla Şenol, Nesli Özsoy, usta modacı Muzaffer Çaha, Banu Noyan, 90'lı yıllarda organize ettiği konserlerle başta Michael Jackson olmak üzere birçok dünya starını ülkemize getiren Ahmet San ve usta magazin gazetecisi Tayyar Işıksaçan, Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görüldü.

Gecede Yılın Erkek Türk Sanat Müziği Sanatçısı ödülünün sahibi olan Yılmaz Morgül, kadına şiddet sorununa dikkat çekmek için bir pankart açtı. Morgül'ün sözleri, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Gecenin sunucularından usta oyuncu Çiğdem Tunç, Şenol İpek'in Yılın Tiyatro Oyunu ödülünü açıklamasıyla sürpriz yaşadı. Çiğdem Tunç ve tiyatrosu, Cahide Sonku oyunuyla Yılın Tiyatro Oyunu ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'de ‘Yılın Deri ve Kürk Markası' ödülü ise Alanya'nın dev firmalarından Ponto MK'ya verildi. İşadamı Mehmet Kuş'un yönetim kurulu başkanı olduğu Ponto MK Grup adına ödül törenine firmanın CEO'su Fuat Ünlü ile firmanın medya yöneticisi Emre Özkorkmaz katıldı.

PONTO MK'da deri. Kürk, vizon başta olmak üzere deriyle ilgili tüm ürünler müşterilerin beğenisine sunuluyor. Ponto MK, yaz-kış hafta içi ve sonu 08.30-00.00 saatleri arasında açık bulunuyor.

PONTO MK Turizmin yoğun olduğu Mısır'da 3 katlı ve toplamda 7 bin metre kare alanda hizmete başlamıştır.

12 Bin Metre Kare PONTO MK Plaza Konaklı

8 bin metre kare Alanya çevre yolu

5 bin metre kare Avsallar

4 bin metre kare Alanya çarşı

Antalya Havalimanı yolu üzeri 10 Bin Metre kare dev bir yatırımla Antalya'nın en büyük deri mağazası çok yakında hizmete girecek PONTOMK bünyesinde 2000'e yakın personel ve

450 şubesiyle deri sektörünün tartışılmaz öncülerinden olduğunu kanıtlamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.