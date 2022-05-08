Türkiye'de kaç Suriyeli sığınmacı var? Hangi şehirde kaç Suriyeli var? İl il Suriyeli sığınmacı sayısı açıklandı!

Türkiye'de kaç Suriyeli sığınmacı var? Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için uygulanan politikanın ardından kaç kişinin olduğu araştırıldı. Farklı yöntemlerin uygulanması gerektiğini düşünen vatandaşlar da vardı. Peki şu an Türkiye'de kaç Suriye uyruklu sığınmacı var? Kayıtlı olan kaç Suriyeli Türkiye'de yaşıyor? Hangi şehirde kaç Suriyeli var? İl il Suriyeli sığınmacı sayısı...

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için uygulanan politikanın ardından kaç kişinin olduğu araştırıldı. Farklı yöntemlerin uygulanması gerektiğini düşünen vatandaşlar da vardı. Peki şu an Türkiye'de kaç Suriye uyruklu sığınmacı var? Kayıtlı olan kaç Suriyeli Türkiye'de yaşıyor? Hangi şehirde kaç Suriyeli var? İl il Suriyeli sığınmacı sayısı...

Türkiye'de kaç Suriyeli sığınmacı var?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacı sayısı 28 Nisan 2022 itibarıyla 3 milyon 762 bin 686 oldu.

Açıklamalara göre en çok Suriyeli sığınmacının İstanbul'da yaşadığı ortaya çıktı. Tunceli ise 74 kişiyle en az sığınmacının yaşadığı şehrimiz oldu.

İl il Suriyeli sığınmacı sayısı

Adana: 256 bin 468

Adıyaman: 23 bin 206

Ağrı: 1283

Aksaray: 4 bin 214

Amasya: 1425

Ankara: 100 bin 503

Antalya: 4 bin 185

Ardahan: 124

Artvin: 72

Aydın: 8 bin 472

Balıkesir: 5 bin 052

Batman: 16 bin 032

Bartın: 572

Bayburt: 144

Bilecik: 667

Bingöl: 1150

Bitlis: 1156

Bolu: 4 bin 505

Burdur: 9 bin 110

Bursa: 184 bin 363

Çanakkale: 5 bin 106

Çankırı: 815

Çorum: 3 bin 471

Denizli: 14 bin 060

Diyarbakır: 24 bin 562

Düzce: 1688

Edirne: 1094

Elazığ: 13 bin 237

Erzincan: 279

Erzurum: 1184

Eskişehir: 6 bin 429

Gaziantep: 462 bin 987

Giresun: 457

Gümüşhane: 250

Hakkari: 5 bin 098

Hatay: 433 bin 124

Iğdır: 81

Isparta: 8 bin 226

İstanbul: 542 bin 606

İzmir: 149 bin 839

Kahramanmaraş: 95 bin 966

Karabük: 1736

Karaman: 826

Kars: 190

Kastamonu: 2 bin 711

Kayseri: 83 bin 526

Kırklareli: 1035

Kırşehir: 2 bin 040

Kilis: 107 bin 214

Kocaeli: 56 bin 619

Konya: 123 bin 627

Kütahya: 2 bin 008

Malatya: 32 bin 083

Manisa: 14 bin 239

Malatya: 32 bin 083

Mardin: 91 bin 817

Mersin: 242 bin 935

Muğla: 11 bin 695

Muş: 1697

Nevşehir: 18 bin 814

Niğde: 7 bin 148

Ordu: 1129

Osmaniye: 42 bin 675

Rize: 1317

Sakarya: 15 bin 741

Samsun: 10 bin 297

Siirt: 4 bin 780

Sinop: 439

Sivas: 3 bin 642

Şanlıurfa: 430 bin 003

Şırnak: 14 bin 903

Tekirdağ: 12 bin 600

Tokat: 1123

Trabzon: 3 bin 658

Tunceli: 74

Uşak: 3 bin 257

Van: 2 bin 168

Yalova: 3 bin 883

Yozgat: 5 bin 529

Zonguldak: 724 .