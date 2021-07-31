Türkiye’de En Çok Konuşulan Genç Rapçi!

Türkiye’de en çok konuşulan isimlerden biri olarak, müzik piyasasında 14 yaşından beri yer alan DJ Batu Karam, yeni parçaları ve repertuvarıyla ses getirmeyi hedefliyor.

Gelişmeleri takip ederken, yerli ve yabancı sanatçılarla çalışmanın sağladığı avantajları da kullanarak, ünlü isimlerle yeni projelere hazırlanıyor!

Yeni İsimlerle Çarpıcı Projeler Hedefliyor!

Genç ve dinamik neslin hitap sanatını müzikle buluşturan sanatçı Batu Karam, 300 bin takipçisinin bulunduğu Instagram'da hayranlarına eşlik ederken sevilen müziklerle çarpıcı projeleri geliştirmeye devam ediyor. Özellikle ünlü isimlerle çalışmalara başlayan şarkıcı, yabancı ve yerli sanatçılarla devam edeceği yolculukta kariyerinde büyük bir adım atmaya hazırlanıyor.

Profesyonel isimlerden biri olarak, emeğini ve yeteneğini daima müzikle bir araya getirmiş, hitabet yeteneğini müzikle buluşturarak genç neslin sözcüsü olmuştur. Daha 14 yaşındayken sahnelerde büyük performanslarla herkesi kendine hayran bırakan sanatçı, yeni isimlerle çalışmayı hedefliyor. Gelişen dünyada sevilen müziklerle birlikte sahnede unutulmaz performansla sevilenler arasında! Genç olmasına rağmen bu kadar ön planda olması dikkat çekiyor!

14 Yaşından Beri Sahne Alıyor!

Batu Karam yıllardır müzik piyasasına olan sanatçılardan biri olarak, genç nüfusun ilgisini çekerek sosyal medya mecralarında da fenomen hesaplar arasındadır. İşin mutfağında yetişen sanatçı, ünlülerle çalışırken kendini geliştirmiş, yılların verdiği tecrübe ve bilgiyle de sanat camiasında anılan isimlerden biri olmuştur. Profesyonel çalışmalarla da herkesi kendine hayran bırakmaya devam etmektedir.

Rap ve hiphop müzik alanında Türkiye'nin en genç isimlerinden biri olarak, abi kardeşliğe önem veren biri isim olmuştur. Hem yabancılarla hem de yerli sanatçılarla çalışırken, iyi bir öğrenci olmayı başarmış ve sevdiği sanatçılarla çalışmanın verdiği gururu da taşımıştır.

Kendini Geliştirmek İçin Daima Çalışıyor!

Batu Karam, gelişime ve yeteneğini kullanırken dünyayı takip etmeye de önem vermektedir. Bu nedenle güzel projelere hazırlanmaya, yeni nesil müzik tarzlarını yakından takip etmeye devam etmektedir. Dünyanın en çok dinlenen sanatçıları ve şarkılarıyla yüzlerce müzik türüyle de haşır neşir olmuştur. DJ Batu Karam yeni süreçte bol bol şarkı, proje ve konser paylaşımları yapmak için çalışmaya devam etmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.