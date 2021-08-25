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Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrenciler Bozkurt'ta yaraların sarılmasına destek veriyor
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TIMETURK / YAŞAM / Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrenciler Bozkurt'ta yaraların sarılmasına destek veriyor

Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrenciler Bozkurt'ta yaraların sarılmasına destek veriyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılmasına, Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrenciler de destek veriyor.

2 Saat Önce
2021-08-25 21:31:11
Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrenciler Bozkurt'ta yaraların sarılmasına destek veriyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Genç İHH Birimi koordinesinde aralarında Filipinler, Somali ve Endonezya'dan gelerek Türkiye'de lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler, yardım çağırısı sonucu gönüllü olarak Bozkurt'ta geldi.

AFAD koordinesindeki temizlik ve arama kurtarma çalışmalarına katılan öğrenciler, apartmanların giriş katlarındaki balçıkları temizliyor, yardım çalışmaları yürütüyor.

Ekip sorumlusu İsmail Ekener, AA muhabirine, afet nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Genç İHH olarak birimlerine afet bölgesinde çalışmak için çağrıda bulunduklarını, bu çağrıya uluslararası öğrencilerin yoğun talep gösterdiğini belirten Ekener, "Buraya 12 kişilik uluslararası öğrenci topluluğu geldi. Burada AFAD koordinesinde temizlik çalışmalarına yardım ediyorlar. Aramızda Filipinler, Endonezya ve Somali'den ve Türk öğrenci arkadaşlarımız var. Burada destek ve temizlik çalışmaları yapıyorlar." dedi.

Öğrencilerle genelde binaların ilk katlarındaki balçıkları temizlemeye çalıştıklarını anlatan Ekener, "Çünkü binaların çoğuna giriş yapılamıyor. Binalardan girmek zemin katlardan mümkün değil. Bu arkadaşlar çamur kurumadan bunu bir şekilde tahliye etmeye çalışıyor. Bunu da kazma kürekle yapıyorlar." diye konuştu.

Filipinler'den gelen Bahabiden Amilil de Türkiye'de lisans eğitimi aldığını söyledi.

Türkiye'de 5 yıldır bulunduğunu dile getiren Amilil, "Bozkurt'ta yardım etmek için geldik. Sel felaketini duyduğumuz zaman üzüldük. 'Ben de orada olmam lazım' dedim. Onun için buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Bozkurt'ta temizlik çalışmaları yaptıklarını dile getiren Amilil, ellerinden geldiğince yaraları sarmaya çalışacaklarını kaydetti.

Somalili Abdirizak Mohamud Ahmed de yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de olduğunu, Bozkurt'taki sel felaketini duyduktan sonra buraya gelmek istediğin vurguladı.

Ellerinden geldiğince yardım etmeye çalıştıklarını aktaran Ahmed, "Çok acı tabloyla karşılaştık. Bizi çok etkiledi. Müslüman kardeşlerimizin böyle olması çok etkileyici bir şey. Allah'a dua ediyoruz, bir daha böyle bir şey olmaması için. Burada temizlik yapıyoruz. Yardım ediyoruz. Bozkurt'u eski günlerine döndürmek için buradayız." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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