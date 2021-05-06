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Türk yardım kurulu Darül Eytam Vakfı Lübnan'daki 700 Filistinli yetim çocuğa yardım sağlıyor

Türk yardım kuruluşlarından Darül Eytam Vakfı, Lübnan'daki kamplarda yaşayan yüzlerce Filistinli mülteci yetime nakdi yardımda bulundu.

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06.05.2021 17:09:22
Türk yardım kurulu Darül Eytam Vakfı Lübnan'daki 700 Filistinli yetim çocuğa yardım sağlıyor

Darul Eytam Vakfı Başkan Yardımcısı Halit Çebi, AA'ya yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerindeki kamplarda yaşayan 450 yetim çocuğu önceden beri kefaletlerini üstlenme projesini sürdürdüklerini söyledi.

Ramazan ayı münasebetiyle hem destekledikleri Filistinli yetim çocukları görmek hem de bağışlarıyla yeni yetimlere ulaşmak üzere Lübnan'a geldiklerini aktaran Çebi, bu ramazandan itibaren kefaletlerini üstlendikleri 250 çocuğu daha listelerine aldıkları ve böyle Lübnan'da toplam 700 yetim çocuğa nakdi yardımda bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Lübnan'daki ekonomik kriz ve işsizlik gibi problemler nedeniyle zor günler geçiren mülteci ailelere her ay düzenli olarak yetim destekleme projesi ile katkıda bulunduklarını ifade eden Çebi, destek projeleriyle yetim çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini aktardı.

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Çebi, savaşlar krizler ve göçler nedeniyle zor durumda bulunan birçok bölgede toplamda 4 bin çocuğu sponsorluk çalışması kapsamında desteklediklerini anlattı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı belirtiliyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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